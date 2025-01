Adi Hütter, deux ans de plus à la tête de l’AS Monaco

En fin de contrat en juin prochain, Adi Hütter a décidé de prolonger son aventure avec l’AS Monaco pour deux années supplémentaires. L’entraîneur autrichien est désormais lié au club de la Principauté jusqu’au 30 juin 2027.

Arrivé sur le Rocher en juillet 2023, Adi Hütter, a dirigé soixante rencontres sur le banc monégasque, cumulant près de 60% de victoires. Sous sa direction, l’équipe a adopté un style de jeu offensif, en accordant une place importante aux jeunes talents formés au club, comme Maghnes Akliouche, Eliesse Ben Seghir ou Soungoutou Magassa. Une philosophie qui s’intègre parfaitement au projet sportif du club.

© AS Monaco

Un retour attendu en ligue des Champions

Pour sa première saison à la tête des Rouge et Blanc, Adi Hütter a terminé dauphin du PSG en Ligue 1, une seconde place significative de qualification directe en ligue des champions. Une compétition que le club de la Principauté n’avait plus disputé depuis la saison 2018-2019 ! Des débuts prometteurs, marqués par une victoire de prestige face à Barcelone et des succès face à Belgrade et Bologne, qui permettent à l’ASM d’être bien placé pour une potentielle qualifications en barrages (16e sur 36). Pour assurer cette qualification, les Monégasques devront obtenir au moins un point contre Aston Villa ou l’Inter dans les semaines à venir.

Une carrière d’entraîneur expérimenté

Ancien milieu international autrichien, Adi Hütter a commencé à coacher dans son pays natal, en prenant les rênes du SCR Altach en 2009, puis du SV Grödig en 2012. Il passe un premier cap en 2014 en rejoignant le RB Salzbourg et en remportant le doublé coupe-championnat pour sa première saison.

Il posera par la suite ses valises à Berne en Suisse, où il finira champion lors de la saison 2017-2018 avec les Young Boys. Il emmènera l’Eintracht Francfort en demi-finale de Ligue Europa en 2019 avant un court passage au Borussia Mönchengladbach.

Arrivé en Principauté, le 4 juillet 2023, le technicien autrichien devrait donc continuer à diriger les Rouge et Blanc jusqu’au 30 juin 2027 avec pour ambition d’obtenir les meilleurs résultats possibles !