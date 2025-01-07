Ади Хюттер: ещё два года у руля ФК «Монако»

Когда срок его контракта подходил к концу, в июне прошлого года Ади Хюттер принял решение продлить своё сотрудничество с ФК «Монако». Новое соглашение с австрийским наставником рассчитано до 30 июня 2027 года.

Став главным тренером «красно-белых» в июле 2023 года, Ади Хюттер продлил контракт с клубом еще на два сезона. Под его руководством команда провела 60 матчей, и почти в 60% из них одержала победу. Хюттер сумел создать гармоничный баланс между молодыми и опытными игроками, дав шанс проявить себя таким талантам, как Манес Аклиуш, Элиэсс Бен-Сегир и Сунгуту Магасса.

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© ФК «Монако»

Долгожданное возвращение в Лигу Чемпионов

В свой первый сезон в роли главного тренера Ади Хюттер не только завоевал с «Монако» серебряные медали чемпионата Франции, но и вернул команду в Лигу Чемпионов — турнир, в котором клуб из Княжества не играл с сезона 2018/2019. «Монако» завершил первую часть чемпионата в тройке лидеров чемпионата Франции, а в Лиге Чемпионов, одержав яркие победы над «Барселоной», «Црвеной Звездой» и «Болоньей», существенно укрепил свои позиции. Сейчас клуб занимает 16-е место из 36 участников и имеет хорошие шансы на выход в 1/16 финала. Чтобы гарантировать себе квалификацию, монегаскам достаточно взять хотя бы одно очко в предстоящих матчах с «Астон Виллой» или «Интером».

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Опыт и достижения Ади Хюттера

Ади Хюттер, в прошлом полузащитник сборной Австрии, начал свою тренерскую карьеру на родине. В 2009 году он возглавил клуб СКР «Альтах», а в 2012 году стал главным тренером СВ «Грёдиг». Его первый серьёзный успех не заставил себя ждать: в 2014 году, приняв команду «Ред Булл Зальцбург», он уже в первом сезоне выиграл «дубль» — чемпионат и Кубок Австрии.

Следующий этап карьеры Хюттера прошёл в Швейцарии. В сезоне 2017/2018 он привёл бернский клуб «Янг Бойз» к победе в национальном чемпионате. Затем последовали успешные годы в Германии: в 2019 году он вывел «Айнтрахт Франкфурт» в полуфинал Лиги Европы. Позже Хюттер работал в менхенгладбахской «Боруссии», прежде чем летом 2023 года возглавить ФК «Монако».

Приехав в Княжество 4 июля 2023 года, австрийский тренер поставил перед собой амбициозные цели: добиться максимальных результатов с «красно-белыми» до 2027 года.