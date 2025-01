Adi Hütter, altri due anni alla guida dell’AS Monaco

Con il contratto in scadenza a giugno, Adi Hütter ha deciso di prolungare la sua avventura con l’AS Monaco per altri due anni. L’allenatore austriaco è ora vincolato al Principato fino al 30 giugno 2027.

Adi Hütter, arrivato a Monaco nel luglio 2023, ha vissuto sessanta partite sulla panchina del Monaco, vincendone quasi il 60%. Sotto la sua guida, la squadra ha adottato uno stile di gioco offensivo, dando spazio ai giovani talenti formati nel club, come Maghnes Akliouche, Eliesse Ben Seghir e Soungoutou Magassa. Una filosofia che si sposa perfettamente con il progetto sportivo del club.

© AS Monaco

Un ritorno tanto atteso in Champions League

Nella sua prima stagione alla guida dei biancorossi, Adi Hütter si è classificato secondo contro il PSG in Ligue 1, un secondo posto importante che ha permesso la qualificazione diretta in Champions League. Una competizione che il club del Principato non disputava dalla stagione 2018-2019! Un inizio promettente, segnato dalla prestigiosa vittoria sul Barcellona e dai successi sul Belgrado e sul Bologna, che ha portato l’ASM a ben posizionarsi per un potenziale posto nei play-off (16° posto su 36). Per assicurarsi la qualificazione, i monegaschi dovranno ottenere almeno un punto contro l’Aston Villa o l’Inter nelle prossime settimane.

Un allenatore con una certa esperienza

Ex centrocampista internazionale austriaco, Adi Hütter ha iniziato ad allenare nel suo paese natale, prendendo le redini dell’SCR Altach nel 2009 e poi dell’SV Grödig nel 2012. Il suo primo passo nella carriera di allenatore risale al 2014, quando si è unito all’RB Salzburg vincendo il campionato e la coppa nella sua prima stagione.

Si è poi trasferito a Berna, in Svizzera, dove ha concluso da campione la stagione 2017-2018 con i Young Boys. Nel 2019 ha portato l’Eintracht Francoforte alle semifinali di Europa League, prima di un breve periodo al Borussia Mönchengladbach.

Arrivato nel Principato il 4 luglio 2023, l’allenatore austriaco resterà alla guida dei biancorossi fino al 30 giugno 2027, con l’obiettivo di raggiungere i migliori risultati possibili!