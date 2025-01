Les Aéronautes de Monaco dans le ciel italien pour le 35e Festival international de Montgolfières à Modovi

Il s’agit d’un événement de trois jours qui célèbre le sport et le spectacle.

La 35e édition du Festival international de montgolfières s’est tenue en Italie du samedi 4 janvier au lundi 6 janvier 2025. Situé aux abords de l’Aéroclub de Mondovi, cet événement a attiré comme chaque année des milliers de visiteurs.

Pour l’occasion, plus de 30 montgolfières provenant du monde entier ont répondu présents et ont pris leur envol depuis le « Corso Inghilterra ». Parmi eux, le ballon Monaco cher à Alain Cruteanschii s’est élevé à parfois près 1000 m d’altitude.

« Avec la proximité qui nous lie à Mondovi, il me semble important pour le ballon Monaco d’être disponible pour ce qui est, historiquement, le premier festival de l’année. C’est un grand moment de fraternité et d’échange avec nos amis italiens, » explique le président du club des Aéronautes de Monaco.

Grâce à une météo radieuse, les Aéronautes de Monaco ont pu survoler Mondovi à trois reprises, entre samedi après-midi et dimanche soir. Et ce, toujours en suivant la même organisation de vol à savoir l’arrivage de l’équipe sur site de décollage avec le ballon et les outils nécessaires à la mise en place, le déploiement du ballon Monaco, le gonflage et début du chauffage puis la mise en vol avec le pilote et les passagers dans la nacelle.

L’une des activités les plus attendues du week-end était le spectacle « night show » où les ballons ont été gonflés et illuminés de nuit pour le plaisir des yeux. Parmi les autres événements, il y avait une soirée de gala organisée ce lundi à l’occasion de la clôture du festival.