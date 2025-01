Où profiter d’un bon afterwork à Monaco ?

Envie de boire un verre après le travail ? Nous vous donnons quelques adresses en Principauté et des bons plans happy hour.

La brasserie de Monaco

© Brasserie de Monaco

Rendez-vous sur le port Hercule, pour découvrir cet incontournable de la Principauté. La brasserie de Monaco, vous propose une large sélection de cocktails et de vins. Il est aussi possible de vous y restaurer en partageant une pizza ou des tapas pour une vingtaine d’euros. Sans oublier bien évidemment de goûter la bière de Monaco, brassée sur place à base de malts biologiques. Pendant l’happy hour (18-20h), la pinte est à 4,50 euros, tout comme le Monaco.

Route de la Piscine, 98000 Monaco

Horaires :

Du lundi au dimanche de 12h à 1h.

Le Rouge et le Blanc

©Le Rouge et le Blanc

Direction le port de Fontvieille, dans cette cave à vin réputée de la Principauté. La sélection de vins y est riche, les appellations Corbières, Minervois, Cabardès ou Limoux sont notamment à découvrir sur place. Comptez de 13 à 156€ la bouteille de vin rouge, idem pour les vins blancs. Le rosé est à un moindre prix, seules quatre bouteilles sont proposées à la carte. Des planches, salades et toasts peuvent accompagner la dégustation sur la terrasse face au Rocher de Monaco.

22 Quai Jean-Charles Rey, 98000 Monaco

Horaires :

Lundi : 11h30 – 15h00

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 11h30 – 01h00

Samedi : 18h – 01h00

Fermé le dimanche

Gerhard’s

© Gerhard’s Café

On continue notre escapade sur le port de Fontvieille où se trouve un lieu hors du temps, connu de tous : le Gerhard’s Café. Ce bar aux influences bavaroises vous propose un large choix de bières, de vins et de snacks. Vous pourrez également y trouver des spécialités bavaroises. Concernant les prix, il faut compter autour de 8 euros pour une bière et environ 20 euros pour une bouteille de vin. Un endroit chaleureux dans un cadre splendide avec une vue sur le Rocher. Ouvert jusqu’aux alentours de 1h30, ce lieu magique peut transformer votre afterwork en véritable soirée !

42 Quai Jean-Charles Rey, 98000 Monaco

Horaires :

Du lundi au samedi : 8h00 – 03h00

Dimanche : 11h00 – 03h00

Norma

Norma est l’un des derniers établissements à avoir ouvert au Marché de la Condamine. Au-dessus des Halles, le restaurant propose une large terrasse avec vue sur la Place d’Armes. S’il est possible d’y manger midi et soir, un bar extérieur propose également de nombreuses boissons. Vin au verre, cocktails, bières et sodas sont à la carte. Et pour accompagner votre Mojito, Spritz, ou votre Blue Coast blanche, des planches de charcuterie ou de fromages sont proposées, en plus de de mini-pizzas.

Mezzanine, marché de la Condamine, 1er étage, Pl. d’Armes, 98000 Monaco

Apéritif – Happy Hour : Tous les jours de 17h00 à 19h00

Trinity

©Trinity Irish Bar Monaco

Le Trinity Irish Bar Monaco est un portail vers l’Irlande. Sur place se combinent un club de cocktails et un bar irlandais. Le premier propose des cocktails signatures dans un décor luxueux, le second vous sert de nombreuses bières et alcools forts en tout genre. Côté mousse, comptez 9€ pour une pinte, de 10 à 12€ pour une bière en bouteille. Le tout dans l’ambiance typique d’un pub irlandais, situé à quelques pas du Jardin Japonais.

7 Rue du Portier, 98000 Monaco

Horaires :

Du lundi au vendredi : 12h00 – 03h00

Samedi : 18h00 – 03h00

Fermé le dimanche

La Rascasse

© La Rascasse

Souvent associée au mythique virage de Formule 1, la Rascasse est un immanquable lieu de vie en Principauté. Situé au bout du port Hercule, ce bar dansant est l’endroit idéal pour décompresser après une longue journée. Des tapas à partager comme des tacos, des brochettes ou encore des samoussas sont à la carte au prix de 15 euros. Concernant les boissons, elles sont toutes à moitié prix avant 20h (8 euros les cocktails, 5 euros le verre de vin, de même pour une pinte). L’endroit idéal pour un apéritif festif et gourmand avec la possibilité de faire la fête jusqu’au bout de la nuit.

1 Quai Antoine 1er, 98000 Monaco

Horaires

Mardi, Mercredi, Jeudi : 16h30 – 3h30

Vendredi, Samedi : 18h30 – 4h30

Bella Vita

©Bella Vita

Au coeur du quartier de la Condamine, le Bella Vita est un petit quartier général pour les habitués du coin. Pizzeria et brasserie, le restaurant fait aussi café. Il est possible de s’y arrêter prendre un verre de vin, une bière fraîche ou un cocktail pour les amateurs de spritz et de mojitos, aux alentours d’une dizaine d’euros.

21 Rue Princesse Caroline, 98000 Monaco

Horaires :

Ouvert 7j/7 de 7h00 à 23h30

Espresso Napoletano

©Instagram / Espresso Napoletano

À la recherche d’une bonne pause café ? Le Espresso Napoletano met en avant une ambiance 100% italienne pour venir déguster son petit-déjeuner, son déjeuner ou un apéritif entre collègues et amis.

34-36 Boulevard d’Italie, 98000 Monaco

Horaires :

Du lundi au vendredi : 07h30 – 20h00

Samedi : 08h00 -15h00

