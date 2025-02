Alcool au volant : 4 mois de prison avec sursis pour un célèbre footballeur professionnel

Le Tribunal Correctionnel de Monaco vient de prononcer sa peine contre un très célèbre joueur de football néerlandais, arrêté et testé positif à l’alcool au volant de sa Rolls-Royce l’été dernier.

Les faits remontent au 6 août 2024, à 5h38. L’international néerlandais, en vacances à Monaco comme à son habitude, est arrêté par la sûreté publique, place d’Armes, après une conduite « hasardeuse » comme le décrit le Président du Tribunal. Immédiatement testé sur place, le résultat se montre positif et indique un taux d’alcool de 1,01 grammes par litre de sang. « Un taux à deux tiers du chemin vers le comas éthylique », précise le juge.

Publicité

« Un danger public », une femme arrêtée dans sa voiture avec un taux d’alcoolémie proche du coma

L’ancien attaquant du FC Barcelone est sans plus attendre emmené au commissariat alors qu’il tient à peine debout. Arrogant d’après les agents de police, l’auteur des faits explique qu’il revient d’un dîner au Buddha Bar puis d’une soirée au Sass Café où il n’a bu « que » de la Tequila. Alors qu’il était accompagné de son garde du corps qui lui, sobre, a préféré rentrer en taxi, le footballeur a repris le volant de sa Rolls-Royce plaquée Espagne avant de tomber entre les mains de la police monégasque un peu plus loin.

Pour ce délit, le Procureur a demandé une peine de 2 mois de prison avec sursis, 6 mois d’interdiction de conduire à Monaco ainsi que 2 000 euros d’amende. Après délibération ce mardi 4 février, le Tribunal monégasque l’a en effet reconnu coupable des faits et a condamné l’international néerlandais à 4 mois avec sursis, 2 ans de conduite interdite en Principauté et 9 000 euros d’amende. Le prévenu n’était pas présent au Tribunal et n’a pas mandaté d’avocat pour le représenter.

Fermeté et répression, Monaco s’attaque à l’excès de vitesse et l’alcool au volant