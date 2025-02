Le CSM et l’INSERM signent un protocole d’accord pour la recherche clinique

La signature a eu lieu le vendredi 7 février 2025 au ministère d’État à Monaco.

Le Centre Scientifique de Monaco (CSM) et l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) ont officialisé leur collaboration en signant un protocole d’accord stratégique. Christophe Robino, Conseiller-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, Lionel Beffre, Conseiller-Ministre de l’Intérieur, Patrick Rampal, Président du Centre Scientifique de Monaco et Didier Samuel, PDG de l’INSERM, étaient présents pour la signature.

L’accord met l’accent sur la recherche clinique avec un projet d’envergure internationale : le M-CRIN (Monaco Clinical Research Infrastructure Network). Créé à l’occasion de la signature et hébergé par le CSM, il rassemble chercheurs et médecins de la Principauté souhaitant développer leur activité en collaboration avec le F-CRIN (French Clinical Research Infrastructure Network).

Christophe Robino précise que « de nombreuses études étaient menées jusqu’à présent dans les établissements de santé monégasque mais la promotion et la validation des protocoles de recherche posait encore question. Cette collaboration entre le CSM et l’Inserm va faciliter cela par le biais du M-CRIN ».

S’engager collectivement pour l’avancée scientifique

S’agissant des priorités, le fait d’intégrer les équipes médicales monégasques dans une démarche scientifique collective et leur permettre de participer à des recherches cliniques internationales sera au premier plan.

Pour s’assurer du bon déroulement de la collaboration, un comité de suivi, composé de membres issus des trois entités, se réunira chaque année afin d’évaluer les avancées et de définir de nouvelles orientations.

Enfin, ce partenariat représente une double opportunité : renforcer son rôle dans la recherche clinique et l’innovation scientifique pour Monaco en s’appuyant sur l’expertise et les ressources d’une grande infrastructure et intégrer de nouveaux centres et de nouvelles équipes dans ses réseaux labélisés dans le cas du F-CRIN.