Monaco allège son affichage publicitaire

La Mairie de Monaco poursuit son projet de réduction des panneaux publicitaires en Principauté.

Ce jeudi 6 février, le Maire de Monaco, Georges Marsan, et Georges Gambarini, Conseiller Communal et Délégué au Service de l’Affichage et de la Publicité, ont présenté la nouvelle stratégie de l’Institution Communale en matière d’affichage public.

Publicité

Dans le cadre d’une démarche écoresponsable visant à améliorer la qualité de vie urbaine et à réduire l’empreinte carbone, la Mairie a amorcé le retrait massif des panneaux publicitaires de la voie publique.

Depuis quelques années, le Service de l’Affichage et de la Publicité opère la transition des panneaux traditionnels en papier vers des supports numériques, notamment des panneaux LED moins énergivores.

« La Mairie reste la garante de la qualité de vie des Monégasques et des résidents. À ce titre, l’intégration harmonieuse de l’affichage dans le paysage urbain apparaît comme une priorité. C’est pourquoi la Mairie mène une politique volontariste de dépollution visuelle. Elle reste attentive à la luminosité de son affichage et s’oriente vers des panneaux LED moins énergivores », a déclaré le Maire Georges Marsan.

Avenue Prince Pierre ©Mairie de Monaco

Dans le cadre de ce programme de dépollution, 17 panneaux de 12 m² ont été démontés en janvier 2025 :

Boulevard Princesse Charlotte (5)

Boulevard Rainier III (5)

Avenue du Port (3)

Boulevard d’Italie (4)

Un nouvel enlèvement de six panneaux de 12 m² est déjà prévu pour 2026.

Une modernisation écoresponsable

Moins de panneaux ne signifie pas moins d’affichage. La Mairie privilégie des supports LED plus économes en énergie.

Deux nouveaux écrans numériques seront installés :

Un écran double face de 1,7 m² – Rue Princesse Caroline

Un écran simple face de 4,6 m² – Avenue Princesse Grace

Ces dispositifs permettront une communication plus flexible, tout en limitant la pollution visuelle et lumineuse.

L’objectif est clair : réduire la place de la publicité tout en garantissant un support efficace pour les acteurs locaux. Associations, commerçants et événements continueront de bénéficier d’un affichage optimisé et mieux intégré au cadre urbain.

Georges Gambarini a d’ailleurs rappelé que « L’affichage publicitaire joue un rôle important en devenant un média de référence pour la vie associative et locale. Les recettes du service contribuent au nécessaire équilibre budgétaire de la maison communale et apportent une souplesse financière vitale au financement des projets du quotidien. »

Voeux de la Mairie : Ce qu’il faut savoir sur le Marché de la Condamine et le Jardin Exotique