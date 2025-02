Une exposition du peintre Hubert Clerissi, soutenue par la Mairie de Monaco

Le vernissage de l’exposition Hubert Clerissi : Espaces Ciselés a eu lieu ce 19 février, à la Salle d’Exposition du Quai Antoine Ier.

Soutenue par la Mairie de Monaco, l’initiative est portée par Nadia Omiecinski, la fille de l’artiste, et organisée aux côtés de Leah Friedman, la commissaire de l’exposition, ainsi que les scénographes Maria Magdalena David et Illona Rougemond-Mosconi, diplômées de l’ESAP-Pavillon Bosio.

L’événement s’est déroulé dans la Salle d’exposition du Quai Antoine 1er, en collaboration avec la Direction des Affaires Culturelles et la Villa Arson.

Le Maire, Georges Marsan, a souligné qu’il était légitime que la Mairie s’associe à cette rétrospective, accessible jusqu’au 12 mars 2025.

Il a rappelé que, depuis le centenaire de sa naissance en 1923, Hubert Clerissi a su représenter Monaco avec une passion et une régularité sans pareilles : « Aucun autre artiste n’a en effet représenté plus souvent et plus passionnément la Principauté avec une prédominance pour ses paysages urbains, traités à travers les époques. »

Philippe Clerissi, fils de l’artiste, a exprimé avec émotion sa gratitude pour le projet, saluant l’engagement de sa sœur Nadia.

Il a évoqué les multiples inspirations de leur père, notamment l’univers des transports sur terre et sur mer, qui ont nourri sa créativité et façonné son œuvre.

Une cinquantaine d’œuvres à parcourir

L’exposition invite les visiteurs à plonger dans l’univers d’Hubert Clerissi grâce à une cinquantaine d’œuvres.

Dès l’entrée, la signature de l’artiste accueille le public avec un parcours retraçant l’évolution de Monaco à travers ses quartiers et ses infrastructures.

« Hubert Clerissi peint avec une rapidité d’exécution remarquable, parfois en une heure seulement, cherchant à capturer l’essence de ses sujets d’un coup d’œil. Cette urgence créative, marquée par la nervosité du geste, est une forme de catharsis. Après avoir appliqué la couleur, il définit les formes avec ses lignes noires caractéristiques, structurant l’espace tout en guidant le regard », déclare Leah Friedman.

Les œuvres exposées illustrent comment la ligne, à la fois rigoureuse et expressive, a permis au peintre de construire des espaces urbains empreints d’émotion et de liberté.

Ateliers gratuits :

Des ateliers gratuits pour les enfants et les adultes sont organisés du 20 février au 12 mars, une opportunité pour approfondir la découverte du travail de l’artiste.

Pour les enfants de 5 à 9 ans : « Des lignes en folie / ou les cactées » les mercredis 26 février, 5 et 12 mars de 14 heures à 16 heures.

Pour les enfants à partir de 10 ans : « Voyager à travers les perspectives » les samedis 22 février, 1er et 8 mars.

Pour les adultes : « Une histoire de timbres » les lundis 24 février et 10 mars de 14 heures à 16 heures et « Le Monaco d’antan » les vendredis 28 février et 7 mars de 14 heures à 16 heures.

Les ateliers sont gratuits (sur inscription sur place ou par téléphone au 06 80 86 31 20). Attention, les places sont limitées.

Informations Pratiques

L’exposition est ouverte au public jusqu’au 12 mars 2025.

De 11 heures à 18 heures.

Adresse : Quai Antoine I, à Monaco

