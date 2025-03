Prêts à défier les 427 marches de Beausoleil ? Les inscriptions pour la course des escaliers 2025 sont ouvertes !

Le samedi 22 mars, la ville de Beausoleil invite les passionnés de sport à relever un défi inédit en s’élançant sur ses célèbres escaliers.

Connue pour ses très nombreux escaliers, Beausoleil ouvre ses portes aux sportifs de tous horizons pour une épreuve de force et de concentration. Plus de 60 escaliers sillonnent la ville, et c’est l’un d’eux, récemment rénové dans le cadre des travaux des escalators de la ligne Riviera, qui accueillera cette course originale.

Un parcours intense et surprenant

Composée de 427 marches réparties sur 5 rampes, cette montée s’étend sur 350 mètres avec un dénivelé positif de 70 mètres. Les participants devront faire preuve d’endurance, tout en maîtrisant des marches parfois abruptes et plus hautes que d’habitude.

Des catégories pour tous les profils

Tous les participants, de cadet à vétéran, qu’ils soient amateurs ou confirmés, pourront se mesurer à ce contre-la-montre palpitant. Les vainqueurs se verront récompensés par de nombreux lots, tout comme tous les participants, qui repartiront avec une expérience mémorable.

Deux épreuves de 9 catégories d’âge se présentent aux participants : la course SOLO à 10 euros par personne et la course RELAIS à 20 euros par équipe.

Conditions d’inscription

Conformément au code du sport et au règlement de la Fédération Française d’Athlétisme (FFA), toute personne majeure souhaitant participer à la compétition doit présenter l’un des documents suivants : une licence valide « Athlé Compétition », « Athlé Entreprise », ou « Athlé Running » de la FFA, ou encore un « Pass’ J’aime Courir » complété par un médecin.

Les autres types de licences FFA (comme Santé ou Encadrement) ne seront pas acceptées. Il est également possible de fournir une attestation de Parcours de Prévention Santé (PPS), sous forme papier, électronique ou QR Code, confirmant que la personne a réalisé le PPS via la plateforme FFA dans les trois mois précédant la compétition.

Pour s’inscrire à l’édition 2025, rendez-vous sur le site de la ville de Beausoleil ou sur njuko.net.

Le sport insolite : les escaliers de Beausoleil