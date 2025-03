TVMonaco suspend Laurent Sciarra de son antenne pour « propos inacceptables et inappropriés »

La sanction est tombée : suspension immédiate et des excuses publiques aux personnes qui auraient pu se sentir blessées © TVMonaco

Coup de tonnerre dans l’univers du sport médiatique monégasque : Laurent Sciarra, consultant basket et lui-même ancien joueur international, vient officiellement d’être suspendu avec effet immédiat par TVMonaco, suite à des propos pro-niçois lors du direct d’un match d’Euroligue.

Alors que les hostilités sont déjà bien lancées (et électriques) à quelques jours du grand derby du Sud opposant l’AS Monaco et l’OGC Nice, un dérapage a vu le jour sur l’antenne nationale TVMonaco. Ce mardi, alors qu’il commentait la rencontre entre la Roca Team et Zalgiris Kaunas, Laurent Sciarra, natif de Nice, n’a pas pu résister à la tentation d’afficher ses sympathies personnelles.

Derby de la Côte d’Azur ☀️ pic.twitter.com/G4xHvdDC73 — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) March 24, 2025

En apercevant la présence d’Adi Hütter, l’entraîneur de l’ASM FC, le consultant n’a pas hésité pour lancer un « Issa Nissa » – expression signifiant « Allez Nice » – tout en interpellant son collègue commentateur Colin Bourgeat. « Ça vous fait sourire ? Vous n’allez pas me dire que vous allez supporter Monaco quand même ? Ressaisissez-vous, sinon vous allez vraiment tomber dans les escaliers », a-t-il déclaré, en référence à la rencontre de samedi.

Des propos qui ont rapidement indigné les supporters monégasques, qui n’ont pas manqué à exprimer leur mécontentement sur les réseaux sociaux.

Les propos tenus hier soir par Laurent Sciarra, commentateur sur @tvmonaco_tv, lors du match @ASMonaco_Basket vs Zalgiris, nous laisse à penser que cette personne ne peut plus occuper son poste. Encourager l'OGC Nice et menacer son confrère si celui-ci venait à supporter pic.twitter.com/MhRqUyRfxu — Club des Supporters de Monaco (@CSMonaco) March 26, 2025

Une décision en accord avec les valeurs de la Principauté

La chaîne publique monégasque a réagi avec fermeté. Dans un communiqué officiel, TVMonaco a condamné des propos « à l’opposé de ses valeurs, de son éthique et de sa rigueur journalistique », prononcés par un consultant pourtant choisi « en raison de sa carrière glorieuse de basketteur professionnel et de son expertise ».

