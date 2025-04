En images : En présence du Prince Albert II, World Athletics lance le « relais autour du monde challenge »

À l’occasion de la Journée Internationale du Sport au Service du Développement et de la Paix , World Athletics a organisé ce dimanche 6 avril le premier « relais autour du monde challenge ». Cet événement a accueilli le Souverain et de nombreux invités issus du monde de l’athlétisme et des organisations sportives internationales, comme Joël Bouzou, président-fondateur de Peace & Sport.

Une initiative d’ampleur mondiale ainsi qu’un nouveau rendez-vous annuel ont officiellement été lancés au cœur du Stade Louis-II ce dimanche. L’objectif est clair : rassembler des enfants du monde entier autour des valeurs fondamentales que sont le mouvement, le jeu et le fair-play.

Fruit d’un partenariat entre World Athletics, Peace & Sport et la Fédération Monégasque d’Athlétisme, cette campagne vise à encourager la jeunesse à pratiquer une activité physique et à promouvoir les valeurs du sport à travers le monde.

Le Palais aux couleurs de la paix

Pour marquer cette Journée Internationale du Sport au Service du Développement et de la Paix, le Palais Princier s’est également paré de blanc dans la soirée, offrant un symbole lumineux de l’engagement de Monaco envers ces valeurs universelles.

