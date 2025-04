En images : En présence du Couple Princier, le Rolex Monte-Carlo Masters 2025 sacre Carlos Alcaraz et le duo franco-monégasque Guinard-Arneodo

La 118e édition du prestigieux tournoi monégasque a offert un scénario exceptionnel avec la toute première victoire du prince espagnol à Monte-Carlo, en simple, mais également avec une victoire historique et émouvante de l’invité Monégasque à domicile, en double. Une journée idéale, malgré le temps d’un mois de janvier, avec la présence du Prince Albert II, de la Princesse Charlène et de Mélanie-Antoinette de Massy en tribunes.

Bien que le temps n’était pas au rendez-vous contrairement aux années précédentes, cette édition 2025 restera marquée dans les annales. Ce dimanche 13 avril, la grande finale entre l’Espagnol Carlos Alcaraz et l’Italien Lorenzo Musetti a offert un magnifique spectacle devant un public quasiment au complet.

Publicité

Dominé dans un premier temps par un Musetti très inspiré, qui s’est d’ailleurs adjugé le premier set 6-3, Alcaraz a progressivement haussé son niveau de jeu en activant le mode diesel, face à un adversaire progressivement diminué physiquement.

L’Espagnol a renversé la situation de façon spectaculaire mais humble, en remportant les deux manches suivantes 6-1, 6-0, le tout en 1h47. Cette victoire lui permet de décrocher son premier titre à Monte-Carlo, son sixième Masters 1000 (en sept finales), et le 18e titre de sa carrière à seulement 21 ans. Vingt ans après Rafael Nadal, c’est bien son héritier qui s’empare du prestigieux trophée monégasque.

Malgré la défaite, Lorenzo Musetti, qui intègre le Top 11 mondial, a démontré qu’il avait désormais les armes pour rivaliser avec les meilleurs. Et au vu des 10 000 spectateurs quasi-entièrement vert, blanc et rouge ce dimanche, l’Italien se souviendra très certainement toute sa vie de cette finale.

© Michaël Alesi / Palais princier © Michaël Alesi / Palais princier © Michaël Alesi / Palais princier © Direction de la Communication – Stéphane Danna © Michaël Alesi / Palais princier © Direction de la Communication – Stéphane Danna © Michaël Alesi / Palais princier © Michaël Alesi / Palais princier © Direction de la Communication – Stéphane Danna © Michaël Alesi / Palais princier © Direction de la Communication – Stéphane Danna © Direction de la Communication – Stéphane Danna © Direction de la Communication – Stéphane Danna © Direction de la Communication – Stéphane Danna © Direction de la Communication – Stéphane Danna © Michaël Alesi / Palais princier © Michaël Alesi / Palais princier

Le Prince Albert II donne le départ du Rallye Aïcha des Gazelles : Les « Sœurs de Route » portent haut les couleurs monégasques

Le Souverain ému aux larmes devant le miracle Arneodo-Guinard

« J’avais parié que si on remportait le tournoi, je me ferais tatouer le logo du M.C.C.C ! » C’est par ces mots que Romain Arneodo, encore incrédule, a célébré sa victoire historique aux côtés du Français Manuel Guinard. Parmi les fidèles spectateurs, le Prince et Mélanie-Antoinette de Massy, n’ont pas pu cacher leur immense joie et émotion au point final.

Deux ans après avoir manqué deux balles de match avec l’Autrichien Weissborn, le Monégasque a enfin réalisé son rêve en remportant le titre sur ses terres. Bénéficiaires d’une Wild Card, le duo franco-monégasque a créé la sensation en éliminant notamment les têtes de série n°5 Granollers-Zeballos.

En finale contre la paire britannique Julian Cash/Lloyd Glasspool, Arneodo et Guinard ont arraché la victoire après avoir perdu le premier set 6-1 et sauvé deux balles de match dans le tie-break du second set. Dans un super tie-break absolument haletant, c’est finalement le Monégasque qui a conclu la rencontre, devenant le premier joueur représentant Monaco à décrocher un titre au Rolex Monte-Carlo Masters.

Une performance qui marque l’histoire du tennis monégasque et qui permet à Manuel Guinard de succéder à ses compatriotes Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, derniers Français sacrés à Monte-Carlo en 2016.

© Rolex Monte-Carlo Masters © Direction de la Communication – Stéphane Danna © Direction de la Communication – Stéphane Danna © Michaël Alesi / Palais princier © Michaël Alesi / Palais princier © Direction de la Communication – Stéphane Danna © Michaël Alesi / Palais princier © Direction de la Communication – Stéphane Danna © Michaël Alesi / Palais princier © Direction de la Communication – Stéphane Danna

Ligue 1 : Sans trembler, l’AS Monaco s’offre l’OM avec un clean sheet et reprend la 2e place du championnat