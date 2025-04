Monaco renforce sa lutte contre les comportements routiers excessifs

Face aux rassemblements spontanés de bolides lors des grands événements, la Principauté durcit ses mesures de sécurité en étendant à 120 heures la durée d’immobilisation des véhicules en infraction.

Le Gouvernement Princier a annoncé ce vendredi 11 avril 2025 un renforcement significatif des mesures de sécurité routière à l’approche de deux événements majeurs qui attirent traditionnellement une concentration importante de véhicules sportifs de luxe dans les rues de la Principauté.

Ces dispositions visent à prévenir les comportements inappropriés et potentiellement dangereux observés lors des éditions précédentes, où des rassemblements non programmés de voitures de grosse cylindrée ont donné lieu à des infractions routières et des nuisances sonores perturbant la tranquillité des résidents.

Des mesures exceptionnelles pour deux événements prestigieux

Les mesures renforcées s’appliqueront spécifiquement pendant deux manifestations de renom :

Le Salon Top Marques Monaco 2025, qui se déroulera du 7 au 11 mai

Le 82ème Formula One TAG Heuer Grand Prix de Monaco, prévu du 22 au 25 mai

La principale disposition concerne l’extension de la durée d’immobilisation des véhicules en infraction, qui pourra atteindre 120 heures (5 jours) en cas de transgression du Code de la route.

Une volonté de préserver l’équilibre entre prestige et tranquillité

Cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large du Gouvernement Princier visant à « juguler les phénomènes évoqués, mais également à lutter plus efficacement contre les auteurs de nuisances ponctuelles » selon les termes du communiqué officiel.

L’objectif affiché est de concilier le prestige des événements monégasques, qui attirent une clientèle internationale fortunée, avec la préservation de la tranquillité et de la sécurité publiques auxquelles les résidents de la Principauté sont légitimement attachés.

Pour les passionnés d’automobiles se rendant à ces événements, le message est clair : l’admiration pour les performances mécaniques devra s’exprimer dans le strict respect des règles en vigueur, sous peine de voir son véhicule immobilisé pour une durée conséquente.