La Mairie de Monaco renforce son soutien à la jeunesse monégasque

La Mairie de Monaco présente un événement dédié à la petite enfance et une équipe de jeunes bénévoles pour soutenir les manifestations locales.

À l’occasion d’une conférence de presse donnée le 5 mai à l’Espace Parents du Foyer Sainte Dévote, la Mairie de Monaco a présenté ses projets pour promouvoir la jeunesse et la petite enfance. Le maire Georges Marsan et Chloé Boscagli, adjointe en charge de la Jeunesse, en ont profité pour faire le point sur les dispositifs et services existants.

Les dispositifs pour la petite enfance en chiffres.

Monaco dispose actuellement de 13 structures d’accueil représentant 400 places, avec 190 employés au Service Petite Enfance et Familles.

La crèche de Monte-Carlo a quant à elle récemment fait l’objet de rénovations, avant de rouvrir en début d’année le 16 janvier 2025.

Le Service Petite Enfance et Familles coordonne le fonctionnement de huit crèches, un jardin d’éveil destiné aux enfants de 2 à 3 ans, trois micro-crèches et une crèche familiale qui accueillent les plus petits tout au long de l’année avec des intervenants spécialisés et formés aux besoins et à l’éveil des tout-petits.

Une journée de la Petite Enfance

Parmi les initiatives mises en place : la première édition d’une journée dédiée à la petite enfance. « La 1ère Journée de la Petite Enfance illustre cette volonté d’amélioration continue, d’échanges avec les familles, d’innovations pédagogiques et de développement de l’accompagnement parental au travers d’ateliers variés », a précisé Chloé Boscagli.

Cette première édition se tiendra le samedi 17 mai, de 10h30 à 15h30 au parc Princesse Antoinette, sous le patronage de la Princesse Charlène. Gratuit et en accès libre, l’évènement proposera des rencontres avec les professionnels du secteur et une présentation de l’offre éducative disponible dans les crèches monégasques et au Mini-Club du Larvotto.

Sous l’aile de la Princesse Charlène : Monaco inaugure sa Journée de la Petite Enfance

Cette journée mettra également en lumière les différents métiers nécessaires au fonctionnement des structures d’accueil : personnel de crèche, administratif (secrétariat, comptabilité) et technique (entretien, factotums, cuisine, buanderie).

« A Sqadra » : une équipe de bénévoles

Parallèlement, la municipalité lance « A Sqadra » (qui signifie « l’équipe » en langue monégasque), un groupe de jeunes bénévoles qui participera à l’organisation des événements communaux.

Cette initiative découle de la 7e édition du Projet Communal Junior et répond aux suggestions formulées par le jeune collégien Wassim Meddah, La première mission de cette équipe consistera à aider à la préparation de la Journée de la Petite Enfance.

Trois élèves du collège Charles-III ont présenté leurs idées aux élus en décembre 2024 © Mairie de Monaco



Concernant les modalités pour intégrer l’A Sqadra : les candidats doivent avoir entre 12 et 21 ans et résider ou être scolarisés à Monaco. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 mai 2025 par courriel à jeunesse@mairie.mc.

Politique municipale pour tous les âges

Ces deux nouvelles initiatives reflètent l’approche adoptée par la municipalité pour répondre aux besoins des différentes tranches d’âge. D’un côté, un événement structuré pour les familles avec jeunes enfants, et de l’autre, une opportunité d’engagement civique pour les adolescents et jeunes adultes, tout en impliquant des professionnels du secteur. Un projet qui fait écho à d’autres projets d’engagement des jeunes à Monaco, comme les activités des Guides et Scouts de Monaco qui contribuent à des actions environnementales et communautaires.

Calendrier d’activités pour les jeunes

D’autres événements sont programmés ce printemps dans le cadre du Projet Communal Junior, notamment :