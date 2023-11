Les Scouts de Monaco reboisent La Turbie, aidés par le Prince Albert II et la Princesse Stéphanie

Une centaine de plants ont été plantés par les bénévoles.

Ce samedi 25 novembre, l’action de reboisement initiée par les Guides et Scouts de Monaco a été reconduite pour la cinquième fois, dans l’arrière-pays monégasque, en partenariat avec la Direction de l’Aménagement Urbain et l’Office National des Forêts.

Le Souverain et la Princesse Stéphanie se sont, eux aussi, armés de pelle pour participer à ce reboisement, directement lié aux commémorations du centenaire de naissance du Prince Rainier III. Lui-même avait initié cet engagement en faveur de l’environnement, en signant une Convention de Coopération avec l’ONF en 1979, partenariat prolongé par le Prince Albert II en 2007.

Le Prince Albert II et la Princesse Stéphanie ont eux aussi travaillé la terre pour y planter un futur arbre. ©Direction de la communication

En plus de l’hommage rendu au Prince Bâtisseur, la plantation de la centaine de plants de cèdre, de pin d’Alep et de frêne à fleur a également une dimension caritative. « Tout ce dispositif se fait à partir d’un parrainage d’arbres », comme l’a expliqué Marie-Hélène Gamba, présidente de l’association, au micro de Monaco Info. Ce système de parrainage permet de récolter des fonds au profit du Téléthon. Pour la somme de 15€, reversée à l’événement caritatif, il est possible de planter un arbre en lui donnant le nom de son choix. Pour le Prince Albert II et la Princesse Stéphanie, le choix se portera sur « Rainier », désormais planté dans les hauteurs de La Turbie.

