Sous l’aile de la Princesse Charlène : Monaco inaugure sa Journée de la Petite Enfance

La Principauté s’apprête à vivre un moment unique où l’enfance sera reine, avec une journée exceptionnelle organisée au Parc Princesse Antoinette sous le Haut Patronage de la Princesse Charlène.

Pour la première fois de son histoire, Monaco consacre une journée entière à la petite enfance. Le Service Petite Enfance & Familles de la Mairie organise cette manifestation novatrice le samedi 17 mai 2025, de 10h30 à 15h30, dans le cadre verdoyant du Parc Princesse Antoinette. L’événement, gratuit et ouvert à tous, permettra aux familles de découvrir l’étendue des services éducatifs proposés dans les crèches de la Principauté et au Mini-Club du Larvotto.

Un programme adapté à chaque âge

Les organisateurs ont conçu un programme varié qui saura séduire toutes les générations. Les tout-petits profiteront d’animations et d’ateliers ludiques autour de la motricité, la manipulation, l’imitation, les sens et la créativité. Les enfants plus âgés pourront participer à une chasse au trésor et à un tournoi de ping-pong organisé par le Mini-Club. Quant aux parents, ils auront l’opportunité d’assister à des conférences thématiques sur la parentalité et d’échanger avec plus de 80 professionnels mobilisés pour l’occasion.

Une promesse de campagne concrétisée

Georges Marsan, Maire de Monaco, souligne que cette journée représente l’aboutissement d’un engagement pris lors de la dernière campagne électorale. De son côté, Chloé Boscagli, Adjointe au Maire et Déléguée à la Petite Enfance, met en avant l’enthousiasme des équipes qui œuvrent au quotidien pour le bien-être des enfants.

Cette manifestation sera également l’occasion de valoriser les métiers essentiels au fonctionnement des structures d’accueil, des professionnels de crèche au personnel administratif et technique.

Informations pratiques

Journée de la Petite Enfance, samedi 17 mai 2025, de 10h30 à 15h30, Parc Princesse Antoinette. Entrée libre et gratuite.