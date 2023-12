Tout savoir sur les différentes crèches de Monaco

Combien sont-elles ? Comment y inscrire son enfant ? Combien cela coûte ? Monaco Tribune fait le point.

En début d’année, la treizième structure d’accueil de la Principauté ouvrait ses portes, inaugurée par le Prince Albert II et la Princesse Charlène. Située dans l’immeuble du Testimonio, elle rejoint les 12 autres lieux réservés aux plus petits : 8 crèches collectives, une crèche familiale, 3 crèches micro-crèches et un jardin d’éveil. Au total, la Mairie monégasque dispose d’une capacité de près de 420 berceaux en structures Petite Enfance et de 50 places d’accueil pour le Mini-Club. Une nouvelle structure ouvrira d’ailleurs ses portes en 2024, celle du Grand Ida.

Les crèches collectives

La Principauté compte 8 établissements qui accueillent les enfants de 2 mois à 3 ans dans une struc­ture adaptée :

La crèche Honoria

La crèche des Eucalyptus

La crèche l’Île aux bambins

La crèche de Monaco-Ville

La crèche de l’Olivier

La crèche de la Roseraie

La crèche de Monte-Carlo

La crèche du Testimonio

La répartition de l’ensemble des structures d’accueil de la Principauté. ©Mairie de Monaco

Ces crèches ont une amplitude horaire d’accueil qui varie de 7h30 à 18h30. Les journées en crèche sont les suivantes : accueil avec les parents, collations, repas et goûter, un temps dédié au sommeil pour les enfants et plusieurs activités dans la journée. « Explorations, découvertes et libre choix sont proposés en fonction du rythme de chacun », précise le Service Petite Enfance et Familles de la Mairie, en charge de l’ensemble des dossiers relatifs aux crèches et également point d’entrée de toute demande d’informations à ce sujet.

La crèche collective du Testimonio, visitée par le Couple Princier au mois de mars 2023. ©Mairie de Monaco

La crèche familiale

Ce que la Mairie appelle le multi-accueil familiale, c’est la présence de 8 assistantes maternelles agréées et rattachées à la Mairie qui peuvent recevoir à leur domicile de 1 à 3 enfants de 2 mois à 3 ans, de 7h à 19h30 et sans que l’accueil n’excède 50 heure par semaine. Pour cette crèche familiale, telle qu’elle est communément appelée, les priorités vont aux enfants de santé fragile et aux familles dont les horaires de travail des parents ne coïncident pas avec une crèche collective.

Les micro-crèches

La Principauté en compte trois : A Riturnela, A Ribambela et A Farandola. Elles sont situés au Moneghetti (voir carte ci-dessus) et accueillent, au plus, 11 enfants de 2 à 3 ans dans des appartements spécialement aménagés. Elles sont ouvertes de 8h à 19h. À la différence des crèches collectives, le nombre d’enfants accueillis est restreint, ce qui peut être utile pour un enfant qui n’a pas l’habitude ou qui craint la collectivité. Là-bas, les bébés et les plus « grands » se mélangent.

La micro-crèche A Farandola. ©Mairie de Monaco

Enfin, le Jardin d’éveil est le dernier établissement d’accueil collectif qui reçoit des enfants de 2 et 3 ans. Il est situé au Larvotto et est ouvert de 8h à 18h30. L’été, il se transforme en Mini-Club et accueille des jeunes de 3 à 12 ans. Toute la journée, ils sont accompagnés par des animateurs pour travailler leur autonomie, apprendre la vie en groupe et surtout profiter de nombreuses activités.

Le Service Petite Enfance et Familles est responsable des inscriptions et de la répartition des enfants au sein des différentes structures. Pour les familles intéressées, la Mairie de Monaco conseille le Portail Familles, accessible depuis son site internet. Cette interface numérique permet la gestion des pré-inscriptions, vous donne diverses informations sur la vie en crèche et au Mini-Club ou encore de rester en contact avec l’administration.

En ce qui concerne les tarifs, ces derniers varient : ils sont calculés en fonction des revenus et charges locatives du foyer. Ils changent également en fonction du nombre de jours de crèche (2, 3, 4 ou 5 jours par semaine).

Pour toute demande d’informations