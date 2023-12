Tutto quello che c’è da sapere sugli asili nido di Monaco

Quanti sono? Come funzionano le iscrizioni? Quanto costano? Monaco Tribune fa il punto della situazione.

All’inizio dell’anno ha aperto i battenti il tredicesimo nido d’infanzia del Principato, inaugurato dal Principe Alberto II e dalla Principessa Charlène. Situato nell’edificio Testimonio, si aggiunge alle altre 12 strutture riservate ai più piccoli: 8 asili nido, un nido famiglia, 3 micronidi e una sezione primavera. In totale, il Comune monegasco può accogliere fino a 420 bimbi nelle strutture per la prima infanzia e 50 nel Mini-Club. L’apertura di un altro nuovo nido, il Grand Ida, è prevista per il 2024.

Asili nido classici

Il Principato conta 8 strutture che accolgono i bambini dai 2 mesi ai 3 anni in un contesto appositamente studiato per le loro necessità:

L’Honoria

Les Eucalyptus

L’Île aux bambins

Monaco-Ville

L’Olivier

La Roseraie

Monte-Carlo

Le Testimonio

La mappa di tutte le strutture per l’infanzia del Principato. ©Comune di Monaco

Questi asili nido accolgono i bambini dalle 7:30 alle 18:30. Una giornata tipo al nido prevede: accoglienza con i genitori, merenda, pranzo e merenda pomeridiana, il momento della nanna e una serie di attività che si svolgono nell’arco della giornata. “Esplorazioni, scoperte e libera scelta vengono proposte seguendo i ritmi di ogni bambino”, spiega il Service Petite Enfance et Familles (Dipartimento per la prima infanzia e le famiglie) del Comune, che è responsabile di tutte le questioni relative agli asili nido ed è anche il punto di riferimento per tutte le richieste di informazioni in materia.

L’asilo nido del Testimonio dove la Coppia Principesca si è recata a marzo 2023. ©Comune di Monaco

Nido famiglia

Quello che il Comune chiama “multi-accueil familial”, prevede la presenza di 8 puericultrici autorizzate, convenzionate con il Municipio, che possono accogliere a casa loro da 1 a 3 bambini di età compresa tra i 2 mesi e i 3 anni, dalle 7:00 alle 19:30 e per non più di 50 ore alla settimana. Nel caso del crèche familiale, nome con cui è più conosciuto, viene data priorità ai bambini in condizioni di salute precarie e alle famiglie i cui orari di lavoro dei genitori non coincidono con quelli di un nido classico.

I micronido

Nel Principato ce ne sono tre: A Riturnela, A Ribambela e A Farandola. Si trovano nel quartiere Moneghetti (vedi mappa sopra) e ospitano un massimo di 11 bambini, di età compresa tra i 2 mesi e i 3 anni, in appartamenti appositamente predisposti. Sono aperti dalle 8:00 alle 19:00. A differenza dei nidi classici, il numero di bambini è ridotto, il che può essere utile per un bimbo che non è abituato o ha paura di stare in gruppo. Qui i neonati condividono gli spazi con i bambini più “grandi”.

Il micronido A Farandola. ©Comune di Monaco

Infine, il Jardin d’éveil (sezione primavera) è l’ultima struttura per bambini di 2 e 3 anni. Si trova al Larvotto ed è aperta dalle 8:00 alle 18:30. In estate, si trasforma in un Mini-Club per i bambini dai 3 ai 12 anni. Durante la giornata, i bimbi sono seguiti da educatori che li aiutano a sviluppare la loro indipendenza, a imparare a stare in gruppo e, soprattutto, a divertirsi con tantissime attività.

Come iscriversi e quali sono i costi?

Il Service Petite Enfance et Familles si occupa delle iscrizioni e dell’assegnazione dei bambini alle varie strutture. Alle famiglie interessate, il Comune di Monaco consiglia il Portail Familles, accessibile dal sito web del Comune. Questa interfaccia digitale permette di gestire le pre-iscrizioni, offre informazioni sulla realtà degli asili nido e del Mini-Club e consente di tenersi in contatto con l’amministrazione.

Ci sono diverse fasce di prezzo che vengono calcolate in base al reddito familiare e alle spese di locazione. I costi variano anche a seconda del numero di giorni di asilo nido (2, 3, 4 o 5 giorni a settimana).

