Полный гид по яслям Монако

Сколько существует яслей? Как записать туда своего ребёнка? Сколько это стоит? Редакция Monaco Tribune подготовила для вас полный обзор яслей в Монако.

В январе 2023 года состоялось открытие тринадцатых яслей в Княжестве, это знаменательное событие было отмечено личным присутствием Князя Альбера II и Княгини Шарлен. Новые ясли расположены в ЖК «Тестимонио», они стали частью обширной сети учреждений, включающей 8 групповых яслей, семейные ясли, 3 структуры микрояслей и дошкольный центр развития. Благодаря этим учреждениям Мэрия может разместить 420 детей, а также ещё 50 детей в Мини-клубе. В следующем году ожидается открытие еще одного учреждения – «Гранд Ида».

Групповые ясли

В Княжестве работают 8 учреждений, в которых дети в возрасте от 2 месяцев до 3 лет могут расти и развиваться в подходящей для этого обстановке:

Ясли «Онория»

Ясли «Креш дез Экалиптюс»

Ясли «Иль де Бамбен»

Ясли «Монако-Вилль»

Ясли «Креш д’Оливье»

Ясли «Ля Розрэ»

Ясли «Монте-Карло»

Ясли «Тестимонио»

Список всех детских учреждений в Княжестве. ©Мэрия Монако

Работа яслей налажена с 7:30 утра до 18:30 вечера. Насыщенный день состоит из приёма детей, завтрака, обеда и полдника, дневного сна и развивающих игр. «Мы предлагаем разнообразие исследований, открытий и свободный выбор развивающих игр, который учитывает уникальный ритм развития каждого малыша», — объясняют в департаменте Мэрии по вопросам дошкольного образования и семьи, который курирует работу яслей, а также даёт всю необходимую информацию по этому вопросу.

Ясли «Тестимонио», которые посетили Князь и Княгиня в марте 2023 года. @ Мэрия Монако

Ясли семейного типа

В Княжестве Монако существует уникальная система яслей семейного типа, организованная мэрией. Эта система включает 8 сертифицированных нянь, которые принимаю у себя дома от одного до трех детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Режим работы этих яслей рассчитан с 7:00 до 19:30, но не больше 50 часов в неделю. Важной особенностью является то, что приоритет здесь отдается детям с ограниченными возможностями здоровья и детям из семей, рабочие графики родителей которых не совпадают с обычными часами работы групповых яслей.

Микроясли

Кроме того, в Монако функционируют и три структуры микрояслей: «А Ритурнела», «А Римамбела» и «А Фарандола». Они находятся в районе Монегетти и рассчитаны, самое большее, на 11 детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Работа этих учреждений налажена с 8 утра до 7 вечера. Отличительной чертой микрояслей является ограниченное количество детей, что идеально подходит для малышей, которые не привыкли к большим группам или чувствуют себя в них неуверенно. В этих учреждениях успешно сочетаются забота как о младенцах, так и о детях постарше.

Микроясли «А Фарандола». @ Мэрия Монако

И наконец, последнее внушительное дополнение к сети дошкольных заведений Монако — центр дошкольного развития Jardin d’éveil, который принимает детей в возрасте 2 и 3 лет. Расположенный в живописном районе Ларвотто центр работает с 8:00 до 18:30. В летний период он преобразуется в Мини-клуб для детей от 3 до 12 лет, предлагая разнообразные развивающие и образовательные мероприятия под руководством опытных воспитателей. Здесь дети учатся самостоятельности, навыкам группового взаимодействия и развивают свои способности через игровую деятельность.

Для родителей, заинтересованных в размещении своего ребенка в этом центре или в других дошкольных учреждениях Монако, Департамент по вопросам дошкольного образования и семьи предоставляет полную поддержку. Рекомендуется воспользоваться «Порталом семейных услуг», доступ к которому можно получить через официальный сайт мэрии Монако. Этот цифровой портал облегчает процесс предварительной регистрации, предоставляет актуальную информацию о жизни в яслях и мини-клубе, а также упрощает связь с администрацией.

Стоимость услуг варьируется в зависимости от дохода семьи, арендной платы и количества дней пребывания ребенка в учреждении (от 2 до 5 дней в неделю).

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