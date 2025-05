La Princesse Caroline, souriante, aux côtés des scouts de Monaco

L’événement, qui a eu lieu à l’hôtel Méridien Beach Plaza, avait pour but de financer la rénovation d’une école en Argentine.

Le 30 avril dernier, la Princesse Caroline a participé à un dîner caritatif organisé par l’Association des Guides et Scouts de Monaco (AGSM), qu’elle préside d’honneur.

Fidèle au mouvement scout qu’elle a rejoint dans sa jeunesse, la Princesse Caroline n’a pas hésité à s’impliquer à nouveau, en échangeant chaleureusement avec les organisateurs et les jeunes scouts présents. Elle a même arboré le foulard rouge et blanc de l’association, un geste qui prouve son attachement et son soutien à l’initiative.

© Axel Bastello / Palais Princier

Le dîner a réuni un public large autour de la cause. Le chef Laurent Colin a conçu un menu inspiré des saveurs andines pour rappeler la destination du projet.

© Axel Bastello / Palais princier

Créée en 1992, mais enracinée à Monaco depuis plus d’un siècle, l’association a fêté son centenaire en 2023. Aujourd’hui, elle encadre environ 150 enfants et adolescents répartis en cinq branches selon leur âge. Si ses effectifs restent modestes à l’échelle mondiale, l’AGSM n’en cultive pas moins une ambition pédagogique forte : faire grandir ses membres dans un esprit de responsabilité, de loyauté et d’ouverture à l’autre. Une philosophie partagée depuis plusieurs générations par la Famille Princière, et portée, depuis 1983, par la Princesse Caroline.

© Axel Bastello / Palais princier

Cette soirée caritative témoigne une nouvelle fois de l’engagement constant de la Principauté en faveur de l’éducation, du vivre-ensemble et de l’entraide internationale. Elle a également offert aux scouts de Monaco l’occasion de partager leurs valeurs fondamentales de responsabilité, de loyauté et d’ouverture à l’autre, des principes soutenus depuis plusieurs générations par la Famille Princière.

© Axel Bastello / Palais princier

Très active dans ses engagements, la Princesse s’est rendue, quelques jours plus tard, en Estonie pour remettre l’Ordre du Mérite Culturel au compositeur Arvo Pärt.

