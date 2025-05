Monaco accueille quatre nouveaux ambassadeurs

Par Monaco Tribune 2 minutes de lecture

Nouveaux Ambassadeurs - Iran - Thaïlande - République tchèque - Turkménistan. ©Direction de la Communication-Stéphane Danna - De gauche à droite : S.E. M. Maksat CHARIEV, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Turkménistan, S.E. M. Mohammad AMIN NEJAD, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Islamique d’Iran, Mme Isabelle BERRO-AMADEÏ, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, S.E. M. Sarun CHAROENSUWAN, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume de Thaïlande et S.E. M. Jaroslav KURFÜRST, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République tchèque © Direction de la Communication- Stéphane Danna