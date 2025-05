Nuit des Musées : Les événements à ne pas manquer à Monaco et dans les environs

À l’occasion de la 21e édition de la Nuit européenne des musées, ce samedi 17 mai, de nombreux établissements culturels de la Côte d’Azur ouvrent exceptionnellement leurs portes ce soir.

Visites guidées, ateliers, rencontres, expositions et animations spéciales sont proposés gratuitement dans une ambiance conviviale. L’occasion idéale de découvrir, voire de redécouvrir pour certains, les musées, les collections et les jardins de la Côte d’Azur sous un autre regard, à la tombée de la nuit.

Le Musée d’Anthropologie Préhistorique

À Monaco, le Musée d’Anthropologie Préhistorique invite les visiteurs à un voyage dans le temps de 18 heures à 23 heures. Dans une ambiance nocturne propice à la découverte, le public pourra explorer l’exposition permanente Préhistoire Générale, assister à des démonstrations de techniques d’allumage du feu et découvrir l’exposition temporaire Art préhistorique et protohistorique.

Des visites guidées exclusives sont prévues à 19h30 et 21 heures, avec un accès exceptionnel au laboratoire scientifique du musée. Une immersion au cœur des origines humaines et de la recherche archéologique monégasque.

Adresse : 56 bis, boulevard du Jardin Exotique. Les visites se font en petits groupes, sur inscription obligatoire Pour réserver, appelez le +377 98 98 80 06 ou par mail à map@gouv.mc. Plus d’infos sur map.gouv.mc.

La Villa et les Jardins Ephrussi de Rothschild

À Saint-Jean-Cap-Ferrat, la Villa et les Jardins Ephrussi de Rothschild participent à la Nuit des musées avec une ouverture nocturne exceptionnelle de 19 heures à minuit. L’occasion de redécouvrir ce joyau de la Riviera dans une atmosphère enchanteresse.

Tout au long de la soirée, des visites guidées invitent à explorer les collections raffinées de la villa et ses jardins à la lumière du soir. Le restaurant Béatrice proposera un dîner sans réservation, imaginé par la cheffe Aude Romero-Filipowski (service jusqu’à 21h30), ainsi qu’un salon de thé ouvert jusqu’à 22h30. Un glacier s’installera également sur la terrasse pour une pause gourmande face à la Méditerranée. Plus d’infos sur villa-ephrussi.com.

la Villa et les Jardins Ephrussi de Rothschild © S. Lloyd

Le Musée National du Sport

À Nice, le Musée National du Sport met les plus jeunes à l’honneur avec une programmation spécialement conçue pour les enfants dès 12 mois. De 10 heures à 20 heures, les familles pourront profiter gratuitement d’ateliers ludiques autour de l’exposition ACTION ! Le sport fait son cinéma. Les tout-petits (12 mois à 3 ans) s’initient à la motricité dans les collections permanentes avec Bébés Cascadeurs. Les 3-6 ans se laisseront embarquer dans une visite contée (M. & Mme Biscotto sur le tapis rouge) et pour les plus grands (à partir de 6 ans), ils participeront à une visite-jeu Le sport sous les projecteurs ou bien à une initiation au parkour avec l’association Kelotrampo.

En soirée, des visites express de l’exposition sont proposées de 18 heures à 20 heures.

Adresse : Stade Allianz Riviera, boulevard des Jardiniers, Nice. Pour en savoir plus : www.museedusport.fr.

© Musée National du Sport

L’Observatoire de la Côte d’Azur

À Nice, l’Observatoire de la Côte d’Azur, site du Mont-Gros, ouvre exceptionnellement ses portes pour une soirée entre ciel et science. Le samedi 17 mai à partir de 18 heures, les visiteurs sont invités à découvrir un site patrimonial unique, mêlant astronomie, architecture et art.

Le programme prévoit des observations solaires en début de soirée, dont un coucher de soleil à 20h51, des démonstrations dans les coupoles, des visites guidées du site, ainsi que des échanges au sein de l’Universarium autour de la future exposition Elementa 3 – Unda Terrae. À partir de 21 heures, place à l’observation du ciel nocturne depuis les coupoles Schaumasse et Charlois. Un rendez-vous rare pour lever les yeux vers les étoiles, en compagnie de scientifiques passionnés.

Adresse : Site du Mont-Gros, Nice. De 18h à 23h30. Accès gratuit sur inscription (dans la limite des places disponibles). Plus d’informations sur oca.eu.

© L’Observatoire de la Côte d’Azur

Le Musée de la photographie

À Nice, le Musée de la Photographie Charles Nègre propose une plongée fascinante dans les abysses avec l’exposition Mers et Mystères de Laurent Ballesta. Le musée sera ouvert exceptionnellement de 18 heures à 22 heures pour la Nuit des Musées. Deux visites commentées sont prévues à 19h et 20h30, sans réservation. Ce parcours à deux voix associera les explications scientifiques d’un médiateur du Muséum d’Histoire Naturelle de Nice à l’analyse esthétique d’une médiatrice du musée. Une manière originale de découvrir l’œuvre de Ballesta, biologiste et photographe, dont les images révèlent la beauté sensorielle et mystérieuse du monde marin. Visites commentées à 19 heures et à 20h30. Entrée libre, pas de réservation.

La face cachée de l’iceberg, Terre Adélie, 5 m © Laurent Ballesta

Le Musée d’Archéologie de Nice – site de Cimiez

À Nice, sur les hauteurs de Cimiez, le Musée d’Archéologie invite petits et grands à une plongée dans l’Antiquité ce samedi 17 mai, de 18 heures à 23 heures. Les visiteurs pourront découvrir les vestiges de l’ancienne cité romaine de Cemenelum à la tombée du jour.

La soirée débutera avec une visite guidée du site archéologique entre chien et loup (18h30-19h30), suivi d’un Challenge toge (20h-21h) pour découvrir les tenues antiques et essayer une toge romaine. À 21h30, une visite guidée de l’exposition Quand la mer nous parle, dédiée à l’archéologie sous-marine, plongera le public dans les mystères du monde antique. Tout au long de la soirée, des projections des Tutos gallos permettront d’explorer de manière ludique la vie quotidienne des Romains. Une soirée vivante et immersive pour toute la famille.

Adresse : 160, avenue des Arènes de Cimiez, Nice. Plus de renseignements au 04 93 81 59 57.

