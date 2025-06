Fête de l’Ordre de Malte à Monaco : « Nous sommes aux côtés de ceux qui souffrent, partout et en toutes circonstances, sans distinction »

À l’occasion de la fête nationale de l’Ordre souverain de Malte à Monaco, qui s’est déroulée ce mercredi soir 25 juin au Yacht Club, son ambassadeur à Monaco, Alberto di Luca, revient avec nous sur les liens forts qui unissent l’Ordre et la Principauté.

Vous avez été nommé ambassadeur à Monaco en avril 2024. Quelle est votre vision personnelle pour renforcer les relations entre Monaco et l’Ordre de Malte ?

En cette année marquée par de terribles événements internationaux, je pense qu’il est plus que jamais nécessaire d’accorder de l’attention à ceux qui souffrent le plus dans le monde. Les exemples donnés jusqu’à présent par le Gouvernement monégasque – à travers la Direction de la Coopération – sont d’excellents modèles à ne pas abandonner. De nouveaux projets ont déjà été présentés dans le cadre de cette collaboration, et je pense qu’il est important de réaffirmer des initiatives telles que celles mises en œuvre par notre ambassade à Monaco. Je pense, par exemple, au projet « Holy Land Emergency » en faveur du Liban, de Gaza et de l’Hôpital de la Sainte Famille à Bethléem, géré par l’Ordre de Malte.

Vous avez souligné que l’Ordre est « souverain, apolitique et impartial ». En pratique, comment gardez-vous cette posture dans des contextes géopolitiques fragiles ?



Notre histoire, qui traverse les siècles, témoigne de notre engagement : nous sommes aux côtés de ceux qui souffrent, partout et en toutes circonstances, sans distinction de race, de couleur ou de foi. C’est cette mission qui anime l’Ordre de Malte.

La Principauté contribue à hauteur de près de 2 millions d’euros sur dix ans à l’Ordre. Sur quels axes Monaco concentre-t-elle son soutien ?

Jusqu’à aujourd’hui, les projets promus par cette coopération ont été principalement orientés vers des pays étrangers tels que le Liban et le Sénégal, dans le but de répondre à des besoins concrets des communautés locales. Parallèlement, l’Association monégasque de l’Ordre a apporté sa contribution en soutenant des initiatives destinées à offrir des soins vitaux à des enfants en situation de grande vulnérabilité, en étroite collaboration avec le Centre Cardio-Thoracique de Monaco.

Peu avant 20h, les hymnes de l’Ordre de Malte, puis de Monaco ont résonné dans la salle © Migliorato-NR

Monaco est souvent reconnu pour ses actions ciblées et efficaces, notamment dans la protection de la biodiversité. Comment percevez-vous le rôle spécifique de Monaco dans les grands enjeux humanitaires ?



Un exemple particulièrement significatif est représenté par l’un des derniers projets promus par notre ambassade, que nous espérons finaliser d’ici la fin de l’année. Dans un véritable esprit de solidarité internationale, nous avons réuni autour d’une même table les énergies et l’engagement de quatre Rotary Clubs issus de différentes régions du monde, afin d’équiper l’Hôpital de la Sainte Famille de Bethléem en matériel médical. Aux côtés de celui de Milan Morimondo, Dubaï et Bethléem, le Rotary Club de Monaco a joué un rôle central dans cette initiative en faveur d’une communauté fragile et dans le besoin.

L’Ordre de Malte reste peu connu du grand public malgré son ancienneté. Travaillez-vous à accroître sa visibilité auprès des jeunes générations ?



Nous sommes particulièrement fiers de constater que chaque progrès en termes de visibilité s’accompagne d’une perception de plus en plus positive et crédible de notre image. L’activité sur les réseaux sociaux, en ce sens, nous offre également de petites mais constantes gratifications qui renforcent notre engagement.



Avez-vous des projets spécifiques à Monaco pour les années à venir ? Quels sont les domaines humanitaires et sociaux qui vous tiennent le plus à cœur ?



En 2025, nous avions envisagé une importante exposition photographique dans la Principauté, avec des photographes de renom tels que Albert Watson. Pour des raisons purement administratives et fiscales, nous ne pourrons malheureusement pas la réaliser avant la fin de l’année.

L’Ordre de Malte est bien connu, mais pas toujours pour ses activités concrètes. Je pense que nous sommes prêts à porter également à Monaco un dîner caritatif, un événement fondamental pour soutenir les projets humanitaires auxquels nous croyons. Jusqu’à présent, nous avons en partie souffert du manque de notoriété auquel vous faisiez référence.