Le Prince Albert II et la Princesse Charlène accueillent le Grand Maître de l’Ordre de Malte dans une rencontre empreinte de solennité

Dans un geste diplomatique alliant tradition et engagement humanitaire, le Couple Princier a reçu Fra’ John T. Dunlap au Palais Princier de Monaco, scellant un demi-siècle de relations privilégiées entre la Principauté et l’Ordre Souverain de Malte.

Ce mardi 22 avril 2025, le Palais Princier a ouvert ses portes à Son Altesse Éminentissime Fra’ John T. Dunlap, Prince et Grand Maître de l’Ordre Souverain de Malte, accompagné d’une délégation officielle. Cette rencontre s’est déroulée dans une atmosphère particulière, teintée de recueillement suite à l’annonce du décès de Sa Sainteté le pape François la veille. Le Prince Albert II a tenu à exprimer, au nom de Monaco, sa profonde tristesse face à la disparition du Saint-Père, saluant « un homme de foi, de dialogue et de paix » dont l’influence a marqué l’Église et la communauté internationale.

Échange d’honneurs et distinctions

Après les honneurs militaires dans la Cour d’Honneur et une audience privée, une cérémonie solennelle s’est tenue dans les salons du Palais. Le Prince Souverain a élevé le Grand Maître à la dignité de Grand-Croix dans l’Ordre de Saint-Charles. En retour, le Prince Albert II a reçu la Croix de Chevalier Profès de l’Ordre de Malte, tandis que la Princesse Charlène s’est vu remettre les insignes de Dame d’Honneur et de Dévotion.

© Eric Mathon / Palais Princier

Un engagement humanitaire commun

La visite officielle a également été l’occasion de concrétiser un engagement humanitaire significatif. Un accord de coopération a été signé entre le Gouvernement Princier, l’Association monégasque de l’Ordre, la Croix-Rouge monégasque, l’Hôpital Saint Camille de Ouagadougou et la Croix-Rouge burkinabè. Cette collaboration vise à soutenir l’autonomisation à la marche de patients drépanocytaires au Burkina Faso, illustrant les valeurs partagées de solidarité et d’assistance aux plus vulnérables.

Un séjour intense de deux jours

Le séjour du Grand Maître en Principauté, prévu sur deux jours, a débuté lundi par une visite au Centre Cardio-Thoracique de Monaco, suivie d’une messe en son honneur à l’Église Saint-Charles et d’une rencontre à l’Hôtel Hermitage. La réception au Palais princier, en présence du Ministre d’État par intérim Isabelle Berro-Amadeï, a souligné l’importance des relations historiques et diplomatiques entre Monaco et l’Ordre Souverain de Malte, qui célèbrent cinquante ans de coopération continue.