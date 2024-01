Journée Mondiale des Lépreux : soutenez l’Ordre de Malte à Monaco

Les scouts et guides de Monaco se mobilisent pour la bonne cause - © Association Monégasque Ordre de Malte – 2019-2022-2023

Comme chaque année, l’Association Monégasque de l’Ordre de Malte lance sa collecte de dons, pour soutenir les malades de la lèpre.

La maladie semble lointaine, éradiquée en Europe depuis bien longtemps, pourtant la lèpre touche encore chaque année plus de 200 000 personnes dans le monde (OMS 2019). L’Ordre de Malte fait appel aux dons lors de sa traditionnelle quête en faveur des lépreux, les samedis 20 et dimanche 21 janvier 2024.

Vente de biscuits et de plantes grasses : les Dames et Chevaliers de l’Ordre, mais aussi les scouts et guides de Monaco se mobilisent pour la bonne cause. Une aide sans frontière qui perdure depuis 50 ans.

Des biscuits marqués de la croix de Malte seront en vente au marché de la Condamine – © Association Monégasque de l’Ordre de Malte

L’Association Monégasque de l’Ordre de Malte n’en est pas à son coup d’essai. Elle est active dans 120 pays pour mener des actions humanitaires. En septembre dernier, lors du séisme qui a frappé le Maroc, ou plus récemment, en Principauté, en offrant un minibus à la Direction de l’Action et de l’Aide Sociales.

La totalité des dons collectés sera attribuée au programme de l’Ordre de Malte à Nouakchott, en Mauritanie. Ils serviront, entre autres, à la construction de petits commerces. Leur but : permettre aux familles les plus démunies atteintes par la lèpre de se réinsérer dans la vie active.

Infos pratiques :