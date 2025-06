Mareterra vu comme un « laboratoire d’innovation » par la BBC Afrique

Mareterra, inauguré en décembre dernier après six ans de construction, représente un investissement de 2 milliards d'euros pour créer 6 hectares de territoire supplémentaire © Arianna Minghetti Melani via Messenger

BBC News Afrique a consacré un long reportage au nouveau quartier Mareterra, présentant ce projet comme une prouesse technique et architecturale remarquable.

L’article met notamment l’accent sur l’aspect innovant de cette extension territoriale de Monaco. Il la présente comme un exemple remarquable d’ingénierie maritime et détaille le système complexe des 18 « caissons géants » et des « chambres Jarlan » qui protègent le quartier des tempêtes méditerranéennes. Le média met particulièrement l’accent sur l’intégration réussie du quartier dans le paysage monégasque, notant que « le quartier s’intégrait si parfaitement au paysage environnant qu’il était difficile de se rappeler qu’il y a seulement six mois, c’était encore un chantier ».

BBC Afrique accorde une attention soutenue aux préoccupations environnementales, notamment à travers l’interview de l’océanologue Sylvie Gobert qui explique la « technique innovante » de transplantation de la Posidonia oceanica.

Mareterra ou l’immobilier le plus cher du monde selon le Financial Times

© DR

Cependant, le média n’évite pas les questions critiques, interrogeant ouvertement la « nécessité réelle » du projet malgré ses « ambitions écologiques » affichées. Il souligne que les prix immobiliers débutent à 100 000 euros par mètre carré et qu’aucun logement n’a été réservé aux Monégasques, questionnant ainsi l’impact réel sur les problèmes de logement de la Principauté.

La BBC conclut en positionnant Monaco comme un « laboratoire d’innovation » pour les villes côtières futures, citant Nancy Heslin selon qui « pour le Prince Albert II, sans construction, le pays est à l’arrêt » et Guy Thomas Levy-Soussan qui voit la Principauté comme un « laboratoire de ce type d’innovation ». Le ton général du reportage maintient un équilibre anglo-saxon entre admiration technique et questionnement critique et offre une perspective externe nuancée sur ce projet emblématique.

Mareterra, l’extension maritime de Monaco qui fascine et divise la presse internationale