Monaco-Andorre : soutenez ce cycliste qui tracera la route de l’espoir

Philippe Choquet s’est élancé vendredi 30 mai depuis la place du Palais Princier pour un défi cycliste extraordinaire de 662 kilomètres reliant Monaco à Andorre, au profit des enfants atteints de maladies rares du foie.

Ce passionné de cyclisme de 54 ans devra affronter 7 270 mètres de dénivelé positif en moins de 36 heures pour atteindre le col d’Envalira. Son objectif dépasse largement la performance sportive : sensibiliser au don d’organes pédiatrique et collecter des fonds pour l’association Monaco Liver Disorder (MLD).

Sa préparation s’avère rigoureuse : 1 200 kilomètres mensuels avec au moins 10 000 mètres de dénivelé positif, complétés par des sorties d’environ 200 kilomètres pour développer son endurance. Durant l’épreuve, un véhicule de soutien équipé de matériel de dépannage et de secours l’accompagnera.

Un combat pour l’espoir

Fondée en 2019 et présidée par Carla Shechter, Monaco Liver Disorder œuvre pour humaniser le séjour hospitalier des enfants atteints de maladies rares du foie. L’association transforme les environnements médicaux en espaces plus chaleureux, offrant un parcours de soins réconfortant pour les jeunes patients et leurs familles.

Les fonds récoltés, grâce à une cagnotte ouverte jusqu’à fin juillet, permettront de rénover des structures d’accueil pour les malades et leurs proches, ainsi que de financer des voyages extrascolaires pour les enfants malades.

L’application monégasque Carlo s’associe à cette noble cause, permettant aux utilisateurs de soutenir directement MLD depuis la plateforme.

Pour soutenir cette cause via HelloAsso: Défi ultra Trail à vélo au profit des enfants atteints de maladie rares du foie