Triche dans le sport : 12 histoires incroyables à écouter

Ce podcast signé TVMonaco révèle les dessous les plus sombres du sport de haut niveau à travers douze affaires de triche qui ont marqué l’histoire.

« L’important c’est de participer ! » clame l’adage olympique. Mais quand la pression monte, que les enjeux financiers explosent et que la gloire est à portée de main, certains sportifs franchissent la ligne rouge.

En 21 minutes captivantes, ce podcast TVMonaco dévoile douze cas de triche qui oscillent entre génie machiavélique et bêtise crasse. Des stratagèmes les plus ingénieux aux méthodes les plus répugnantes, ces histoires incroyables rappellent que derrière le spectacle sportif se cachent parfois des zones d’ombre fascinantes.

Un voyage édifiant dans les coulisses peu reluisantes du sport professionnel, où l’appât du gain et la soif de victoire peuvent pousser aux pires extrémités.

À écouter dès maintenant sur YouTube ainsi que sur les plateformes d’écoute (Spotify, Deezer, Apple Podcasts…).

TVMonaco lance son application Android : toute la programmation dans votre smartphone