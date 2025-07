Découvrez les commerçants du Salon Monaco Méditerranée

Depuis ce matin, le Grimaldi Forum accueille dans sa nouvelle extension, la Galerie Diaghilev, la 4e édition du Salon Monaco Méditerranée.

Cet événement, qui se déroule jusqu’au 20 juillet sous le Haut Patronage du Prince Albert II, réunit de nombreux exposants venus de tout le bassin méditerranéen pour promouvoir leurs produits et leur savoir-faire. Dans le salon, on retrouve plusieurs univers : l’artisanat d’art, l’art contemporain, la mode et la joaillerie, le design et décoration, la gastronomie et terroir, ainsi que le bien-être et senteurs. Chaque créateur partage sa marque, ses produits, sa passion, dans un esprit de convivialité.

Le Salon Monaco Méditerranée avait déjà commencé en douceur jeudi 17 juillet au matin, avec la présence de plusieurs exposants au Marché de la Condamine, afin d’offrir aux visiteurs une avant-première dans l’ambiance du marché traditionnel monégasque. Cette édition se distingue également par sa dimension solidaire. L’entrée est fixée à 5 euros et verra l’intégralité de ses recettes reversée au service d’oncologie pédiatrique de l’Hôpital Rafic Hariri à Beyrouth. Cette aide permettra de financer des traitements, du matériel médical et un accompagnement humain pour les enfants malades et leurs familles. Découvrez quelques exposants présents actuellement au salon.

Monaco Slow

Fondée par Nolwenn Trungadi, Monaco Slow propose des produits haut de gamme dédiés au bien-être : linge de bain, bougies parfumées et diffuseurs d’ambiance. La marque mise sur l’excellence des matières et l’authenticité du savoir-faire artisanal, avec notamment une collaboration exclusive avec une fabrique toscane de trois générations.

Nolwenn Trungadi, fondatrice de Monaco Slow © Monaco Tribune

Nolwenn Trungadi, fondatrice : « Je vends essentiellement des produits en lien avec le bien-être : du linge de bain, des bougies parfumées, diffuseur d’ambiance. Ce salon, c’est vraiment une opportunité pour gagner en visibilité, en notoriété, pour faire connaître la marque, la beauté de mes produits. J’ai vraiment créé cette marque pour proposer des produits qui traversent le temps sans être démodé, avec des petites pièces comme le diffuseur, qui sont des objets de décoration et qui restent dans le temps. Je mise beaucoup sur la qualité, c’est important pour moi ». L’entreprise se distingue par son approche artisanale complète : les bougies sont coulées à la main en petites séries avec de la cire végétale de tournesol, tandis que les diffuseurs de parfums sont créés par un maître parfumeur sans substances chimiques, uniquement à base d’huiles essentielles.

Costa Dei Campi

Olivier Mauro présente une production artisanale d’huile d’olive issue de ses propres campagnes situées dans la vallée de Dolce Acqua, à 700 mètres d’altitude. Cette petite exploitation cultive ses oliviers sans aucun traitement chimique, à la limite altitudinale de la culture de l’olivier, dans un environnement sauvage et boisé. Sa gamme propose deux huiles d’olive distinctes : « Dolce Acqua », une huile douce et délicate idéale pour les salades, et une huile de montagne plus fruitée et riche en polyphénols.

Olivier Mauro © Monaco Tribune

« Mon attente, c’est que les gens viennent découvrir ces petits fruits de la région qui sont très bons et qui sont issus d’une agriculture pas intensive, complètement naturelle. Nos produits n’ont rien à voir avec les produits issus de la culture intensive, qui souvent sont pleins de produits chimiques. Ça, c’est une huile d’olive faite avec beaucoup de soin, traitée avec beaucoup de soin, car l’huile est un produit très délicat », indique Olivier Mauro.

Le producteur complète sa gamme avec des spécialités locales transformées en collaboration avec un laboratoire artisanal : huiles aromatisées au piment et citron, pistou traditionnel italien (avec et sans œuf), pâtes d’olive, pâte à tartiner aux poivrons et anchois, ainsi qu’une confiture de citrons locaux à faible teneur en sucre. Tous ses produits respectent la philosophie d’une agriculture naturelle et d’un savoir-faire traditionnel préservé.

Les Falbalas

Dirigée par Gioia, la boutique Les Falbalas tire son nom d’un terme de haute couture du XIXe siècle signifiant « froufrou ». Présente à Cannes et Mougins, l’enseigne développe des collections exclusives avec des tissus italiens de très haute qualité, proposant viscose, soie et polyester dans différentes gammes tarifaires. Cette première participation au Salon Monaco Méditerranée répond à une demande de sa clientèle monégasque désireuse de retrouver ses créations plus près de chez elle.

Gioia © Monaco Tribune

Gioia déclare : « Je me considère comme un vase qui accueille une fleur : la femme et il faut juste que je la mette en valeur. Mais, il ne faut pas que je la cache, le vêtement doit la mettre en valeur. Mais, il ne faut surtout pas qu’elle ait son âme changée ou son caractère changé. Il faut juste que ça la magnifie. Et en aucun cas, je cache avec des paillettes ». Sa participation au salon s’inscrit également dans la démarche humanitaire de l’événement, une synergie qui l’a particulièrement séduite pour cette première édition.

Dakota

Basée en Isère entre Lyon et Grenoble, Valérie Laarman développe depuis 10 ans sa marque de bijoux Dakota, exclusivement dédiée aux pierres naturelles. La créatrice propose deux collections annuelles, chacune enrichie de nouvelles pierres soigneusement sélectionnées pour leur rareté et leur originalité. Elle compose l’intégralité de ses parures (colliers, bracelets, boucles d’oreilles et bagues) en privilégiant des pierres peu connues du grand public.

Valérie Laarman © Monaco Tribune

« Mon créneau, ce n’est pas forcément la lithothérapie, c’est vraiment la beauté des pierres. Mais, comme ce sont toutes des pierres naturelles, on peut effectivement voir les propriétés. Parfois, je fais des animations d’atelier où on vient créer son propre bijou et là, effectivement, on parle plus lithothérapie ». Tous les petits éléments de ses créations dorés ou argentés sont également réalisés en pierre, afin de créer des bijoux du quotidien entièrement naturels. Invitée à participer pour la première fois au Salon Monaco Méditerranée, la créatrice apprécie particulièrement l’organisation de l’événement et les rencontres avec les autres exposants, dans une ambiance qu’elle qualifie de « belle énergie. »

Infos pratiques