EN IMAGES. Une soirée d’émotion et de proximité marque les 20 ans de règne du Prince Albert II

Dans une atmosphère empreinte de simplicité, le Souverain a partagé samedi soir un moment privilégié avec les Monégasques sur la Place du Palais.

Ce samedi 19 juillet, le Prince Albert II et la Princesse Charlène, accompagnés du Prince Héréditaire Jacques et de la Princesse Gabriella, ont assisté sur la Place du Palais aux festivités marquant les 20 ans de règne du Souverain. Les membres de la Famille Princière, notamment les Princesses Caroline et Stéphanie, se sont joints à cette célébration exceptionnelle.

Des discours chargés d’émotion

L’un des temps forts de la soirée fut le discours de remerciements profondément émouvant adressé par le Prince Souverain au peuple monégasque. « Il est rare qu’à mon âge, on fête 20 ans », a déclaré avec humour le Prince Albert II, avant de saluer sa famille : « Je remercie tous les jours mon épouse, la Princesse Charlène, et mes enfants, Jacques et Gabriella, pour leur amour et leur soutien ».

Le maire Georges Marsan a ouvert les festivités en saluant « avec honneur et émotion » cet anniversaire, rappelant les moments marquants de ces deux décennies, du mariage princier à l’engagement environnemental pionnier du Souverain.

© Michael Alesi / Axel Bastello / Frédéric Nebinger / Palais princier Vingt ans de règne : le Prince Albert II fête son anniversaire avec les Monégasques

Un moment de proximité princière

Dans une atmosphère de simplicité et de proximité, le Couple Princier, entouré de ses enfants, a longuement déambulé sur la place pour saluer personnellement les Monégasques présents. La soirée s’est conclue par un moment de convivialité marqué par le partage d’un impressionnant gâteau de macarons aux couleurs de Monaco, offert à l’ensemble des convives, venant clore cette soirée d’anniversaire dans la joie et l’émotion partagée.