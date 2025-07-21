ФОТОРЕПОРТАЖ. Вечер эмоций и близости в честь 20-летия правления Князя Альбера II

В субботу вечером на Дворцовой площади в тёплой атмосфере Князь разделил с монегасками особый момент.

В эту субботу, 19 июля, на Дворцовой площади Князь Альбер II и Княгиня Шарлен в сопровождении наследного принца Жака и принцессы Габриэллы присутствовали на торжествах по случаю 20-летия правления Князя. На этом исключительном торжестве также присутствовали члены княжеской семьи, в том числе принцессы Каролина и Стефания.

Эмоциональные речи

Одним из самых ярких событий вечера стало трогательное благодарственное обращение Князя к народу Монако. «В моем возрасте – редкость, когда празднуешь 20-летие», с юмором сказал Князь Альбер II, прежде чем поприветствовать свою семью: «Каждый день я благодарю свою супругу, Княгиню Шарлен, и своих детей, Жака и Габриэллу, за их любовь и поддержку».

Мэр Жорж Марсан открыл торжества, «с честью и волнением» приветствуя юбилей, и вспомнил самые яркие события этих двух десятилетий – от княжеской свадьбы до новаторских обязательств Князя в области охраны окружающей среды.

© Микаель Алези, Аксель Бастелло, Фредерик Небенже (Michael Alesi, Axel Bastello, Frédéric Nebinger) / Княжеский дворец Vingt ans de règne : le Prince Albert II fête son anniversaire avec les Monégasques



Момент княжеской близости

В атмосфере простоты и близости княжеская чета в окружении детей долго прогуливалась по площади, чтобы лично приветствовать присутствующих монегасков. Вечер завершился на праздничной нотке, ознаменованной вручением собравшимся впечатляющего торта из миндальных печений в цветах Монако, на чём эти радостные и трогательные празднества и завершились.