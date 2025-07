Monaco renforce sa lutte anti-tabac avec l’opération « Zéro Mégot »

L'artiste Mr One Teas a conçu le visuel figurant sur les cendriers de poche © Mairie de Monaco

La Principauté intensifie ses efforts contre la pollution par les mégots avec une nouvelle campagne de sensibilisation et des restrictions étendues dans les espaces publics.

Marjorie Crovetto, adjointe au maire en charge du cadre de vie, de l’environnement et du développement durable, a officiellement lancé le 18 juillet l’opération « Zéro Mégot » en collaboration avec la Direction du Tourisme et des Congrès. Cette initiative marque le 15ème anniversaire de l’action avec un visuel spécialement conçu par l’artiste Mr One Teas.

Des cendriers sont désormais disponibles dans plusieurs points stratégiques de la Principauté : la Mairie de Monaco, l’ensemble des sites communaux accueillant du public, les points d’accueil de la DTC et la boutique SMEG/SMA située au 11 rue Guillaume Apollinaire. Pour accompagner cette démarche, dix bornes MégotBox ont été installées pendant toute la durée du village d’été.

L’opération « Monaco Zéro Mégot », en collaboration avec la Direction du Toursime et des Congrès (DTC), a été lancée la semaine dernière © Mairie de Monaco

Des interdictions renforcées dans les espaces publics

Ces nouvelles installations viennent renforcer le texte de loi voté le 15 mai 2025 par les élus du Conseil national, pour renforcer la protection contre le tabagisme passif. La consommation de tabac dans des lieux identifiés comme représentant un « risque d’exposition particulier » ont fait l’objet d’un principe d’interdiction générale.

Les nouvelles restrictions concernent plusieurs espaces : les lieux clos et couverts à usage collectif ou professionnel, les enceintes d’établissements accueillant des mineurs, les moyens de transport collectif, ainsi que les aires de jeux destinées aux enfants. Les plages du littoral, les piscines publiques et privées à usage professionnel sont également concernées par cette réglementation. Puffs, mineurs, espaces publics : Monaco durcit le ton contre le tabac

Les plages monégasques sous surveillance

Jusqu’au 30 septembre 2025 inclus, il est interdit de fumer sur les plages suivantes : Larvotto, des Pêcheurs, du Solarium et de l’hôtel Méridien Beach Plaza. Cette interdiction s’inscrit également dans une démarche environnementale, les mégots représentant une source majeure de pollution marine.

Des aménagements, fumoirs ou espaces fumeurs seront toutefois possibles, sous réserve d’une autorisation préalable de l’Etat et du respect de la réglementation. La présence de mineurs y restera, bien sûr, interdite. Une exception demeure pour les zones de restauration et bars dans les concessions privées.