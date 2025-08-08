250 professionnels du secteur maritime attendus pour la 5e édition du Monaco Smart Marina Rendezvous

La 5e édition du Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous se tiendra les 21 et 22 septembre 2025 au Yacht Club de Monaco. Cet événement rassemble plus de 250 professionnels du secteur maritime autour d’un objectif commun : accélérer la transition vers des infrastructures portuaires durables.

Organisé par M3 Monaco avec le soutien de la Fondation Prince Albert II et du Yacht Club de Monaco, cet événement s’inscrit dans la démarche « Monaco, Capital of Advanced Yachting » et bénéficie du partenariat d’industriels majeurs comme Bombardier, MB92 Group et Italian Yacht Masters. « En cinq ans, notre rendez-vous est devenu un carrefour international de l’innovation durable pour les marinas. Ensemble, nous co-créons la plaisance de demain, responsable, collaborative et portée par une expertise ciblée », a déclaré José Marco Casellini, CEO de M3 Monaco dans un communiqué.

Un bilan impressionnant après cinq ans

Depuis 2021, ce rendez-vous à Monaco a mobilisé plus de 110 start-ups, 50 marinas et 30 cabinets d’architecture issus du monde entier. Les innovations présentées ont donné naissance à des projets concrets : Terroïko a doublé ses effectifs, H2X Ecosystems se développe à l’international, tandis que Solar Cloth a testé son tissu solaire souple au Yacht Club de Monaco. Parmi les succès marquants, Pick a Pier a révolutionné l’amarrage intelligent en réduisant les annulations de 57% et en augmentant les réservations de 20%. Les start-ups Nereid Water et EH2P Marine développent quant à elles une technologie de dessalement solaire sans rejet de saumure, actuellement déployée à Monaco.

© Mesi_BD

Monaco trace la route : Points clés du premier World Yachting Summit

Trois nouveautés pour 2025

SMART Dock constitue la grande innovation de cette édition. Cette initiative réunit un écosystème d’acteurs pour co-concevoir un quai de marina intelligent, durable et centré sur l’utilisateur, intégrant technologies connectées, modularité et transition énergétique. Le Smart Marina Architecture Competition invite cette année les participants à réinventer la Venezia Certosa Marina à Venise, autour du projet « The Frame of Venice ». 104 étudiants et 30 cabinets d’architectes de 24 pays imaginent trois infrastructures résilientes face aux enjeux climatiques.

Cet événement se conclura par la remise des International Smart & Sustainable Marina Awards le 22 septembre, afin de distinguer les meilleures initiatives dans quatre catégories : Start-up & Scale-up, Marina, Architecte professionnel et Étudiant.