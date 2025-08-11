AS Monaco Basket : « Nous sommes prêts à investir davantage », Alekszej Fedoricsev voit les choses en grand

Dans une interview exclusive accordée au média Basket News, le propriétaire de l’AS Monaco Basket, Alekszej Fedoricsev, a abordé plusieurs sujets d’ampleur liés à l’avenir du club.

Performante, certes, mais encore loin d’être rassasiée. Au terme d’une saison 2024-2025 lors de laquelle l’AS Monaco Basket a bataillé sur tous les tableaux, cette dernière n’a cette fois pas pu ajouter de trophée à son armoire. Privée de la passe de trois en finale de Betclic Élite par le Paris Basketball, la Roca Team a également échoué à un petit match du sacre en EuroLeague face au Fenerbahçe, puis contre Le Mans en Leaders Cup ainsi qu’en Coupe de France.

À l’image du recrutement de Nikola Mirotic, MVP de la plus prestigieuse compétition européenne en 2022, Alekszej Fedoricsev indique que l’heure est à la progression, sans pour autant tirer un trait sur les avancées positives effectuées. « Nous sommes prêts à investir davantage. Nous sommes prêts à croître. Mais la prochaine étape n’est possible que si la stabilité règne », a-t-il confié à Basket News. Conscient des résultats encourageants obtenus par son équipe, l’homme d’affaires veut faire mieux et continuer à aller de l’avant. « Il nous faut maintenant une structure pour poursuivre notre croissance. »

Une nouvelle arène, reflet des ambitions de l’AS Monaco Basket

Pour affirmer ces ambitions, le propriétaire du club monégasque espère voir une nouvelle arène sortir de terre. Un espoir qu’il n’estime pas être « un rêve », mais plutôt « une obsession », voire « une décision » qui « doit être partagée ». L’objectif ? Tourner la page de la salle Gaston Médecin (5 000 places), une enceinte trop éloignée de la réalité structurelle des autres écuries évoluant en EuroLeague, pour bâtir un bastion plus moderne.