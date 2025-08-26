Courchevel recrute des saisonniers monégasques lors du Salon de l’Emploi au Fairmont

Les prestigieux établissements de la station savoyarde ont organisé aujourd’hui une journée de recrutement dans la Principauté pour dénicher leurs futurs collaborateurs de la saison d’hiver.

La célèbre station de Courchevel est venue jusqu’à Monaco pour recruter massivement les prochains saisonniers. Ce salon est une opportunité unique pour les résidents monégasques et de la région de décrocher un emploi dans l’une des destinations de ski les plus huppées au monde. Pas moins de vingt établissements de renom ont participé aujourd’hui au salon de l’emploi organisé au Fairmont Monte-Carlo. Les candidats intéressés se sont présentés avec leur CV au Grand Salon de l’hôtel sans inscription et ont rencontré les responsables des divers établissements de Courchevel.

Des besoins considérables pour la saison d’hiver

Alisson Plé, responsable ressources humaines des Airelles Courchevel, l’un des palaces les plus prestigieux de la station, est venue chercher des talents pour compléter ses équipes : « Il va nous rester environ 70 postes à pourvoir. On est 290 collaborateurs pendant la saison. Actuellement, nous recherchons des candidats en cuisine, en salle, ainsi que des chasseurs voituriers bagagistes. »

Alisson Plé et Adrien Trouilloud – Airelles Courchevel © Monaco Tribune

Raphaël Lefebvre, directeur d’Ultima Courchevel, confirme cette forte demande : « Cet hiver chez Ultima, nous comptons sur la présence de 92 collaborateurs. Aujourd’hui, il nous reste encore une vingtaine de postes à pourvoir ». Pour cet établissement constitué de 13 chalets indépendants proposant un service ultra-personnalisé, les besoins sont spécifiques : « On a besoin de majordomes, d’un personnel qui est au service des clients quasiment 24 heures sur 24. Ensuite, nous avons des offres pour des postes en étage, des postes en cuisine, puisqu’on a la possibilité d’avoir des chefs privés. »

Une clientèle commune entre Monaco et Courchevel

L’attrait pour les candidats monégasques ne relève pas du hasard. Catherine Redondo, directrice et propriétaire du restaurant gastronomique La Saulire, institution de Courchevel depuis plus de 45 ans, explique cette stratégie : « Nous avons la même clientèle : une clientèle exigeante et internationale. L’année dernière, nous avons participé à ce salon de l’emploi et nous avions trouvé de belles candidatures. »

Raphaël Lefebvre, Hotel Manager – Courchevel © Monaco Tribune

Cette proximité avec une clientèle haut de gamme constitue un avantage décisif pour les candidats locaux. Comme le souligne Raphaël Lefebvre : « Ce qui nous intéresse avec ce salon, c’est que les profils qui travaillent actuellement à Monaco sont des profils qui connaissent la clientèle très haut de gamme. Les clients que nous avons à Courchevel sont des clients qui viennent aussi à Monaco. C’est important de trouver un candidat expérimenté et qui a une connaissance du métier. »

Du palace aux restaurants d’altitude

L’éventail des opportunités s’étend bien au-delà de l’hôtellerie de luxe. Catherine Redondo recherche cette année « un sommelier, des chefs de rang et des chefs de parties expérimentés » pour son établissement gastronomique familial au cœur du village.

Les Airelles Courchevel privilégient quant à elles les profils motivés : « On est très attentifs à la personnalité et aux valeurs des candidats. On va privilégier les personnes qui ont un esprit d’entrepreneuriat, qui sont passionnées par leur métier. Le savoir-faire, ça s’acquiert, mais le savoir-être, c’est inné », précise Alisson Plé. Tous les employeurs s’accordent sur l’importance des qualités humaines. Pour les Airelles Courchevel, il s’agit notamment de « l’écoute, l’envie de se surpasser, de ne pas attendre, de faire plus que ce qu’on demande et d’aller au-delà des attentes tout le temps ». Catherine Redondo du restaurant La Saulire ajoute « on recherche chez les candidats la ponctualité, mais aussi plusieurs années d’expérience dans de belles maisons, et surtout l’investissement et l’envie de travailler. »

La SBM recrute des candidats passionnés et motivés !

Des contrats attractifs avec hébergement

© Monaco Tribune

Les contrats s’étendent généralement de décembre à avril. La Saulire démarre « de fin novembre pour une ouverture de station le 1er samedi de décembre et une fermeture le 24 avril ». Les Airelles Courchevel ouvrent leurs portes « le 5 décembre jusqu’au 6 avril. » L’hébergement constitue un avantage majeur : « Tous les établissements proposent des postes logés. Tout le monde travaille avec une très belle clientèle dans de très beaux établissements. Nous avons le souci du détail », souligne Catherine Redondo.

En images : La sublime Princesse Charlène et le Prince Albert II assistent à une soirée caritative exceptionnelle à Courchevel

Ultima Collection propose même des opportunités d’évolution : « On a des opportunités à pourvoir l’été sur nos destinations en France, à l’étranger. Nous avons cette volonté de faire grandir la marque et de faire grandir les collaborateurs à nos côtés ».

Parmi les candidats rencontrés, certains sont arrivés avec des objectifs bien précis. L’une d’entre eux avait déjà ciblé plusieurs établissements de Courchevel. Elle est venue dans l’objectif de décrocher un nouveau contrat pour la saison hivernale, après une première expérience réussie en montagne, elle a eu envie de renouveler l’aventure. Après Monaco, le salon de l’emploi poursuivra sa route à Cannes le 27 août et à Saint-Tropez le 28 août.