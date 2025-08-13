Isabelle Maeght : « La Fondation Maeght est un lieu de liberté »

Nichée dans les collines de Saint-Paul-de-Vence, la Fondation Marguerite et Aimé Maeght est la première fondation privée en France dédiée à l’art moderne et contemporain. Rencontre avec Isabelle Maeght, sa directrice, qui perpétue l’esprit unique de ce lieu d’exception créé il y a plus de 60 ans par ses grands-parents.

Depuis son inauguration en 1964, la Fondation Marguerite et Aimé Maeght poursuit la vision de ses fondateurs : offrir un lieu où l’art, l’architecture et la nature dialoguent en harmonie. « Malraux l’a tellement bien défini lorsqu’il a dit que ce lieu a été créé par amour et pour l’amour de l’art et des artistes », souligne Isabelle Maeght.

La Fondation Maeght trouve ses racines dans une histoire touchante. Quand l’oncle d’Isabelle, Bernard, tombe malade d’une leucémie, les grands-parents achètent des terrains à Saint-Paul-de-Vence pour qu’il puisse respirer l’air depuis les hauteurs de la Côte d’Azur. Après sa mort, Marguerite Maeght découvre sur le terrain une ruine qui s’avère être une ancienne chapelle dédiée à saint Bernard. « Ça a été un signe extrêmement fort », raconte Isabelle. Les artistes eux-mêmes, Braque, Miró, Giacometti, Léger suggèrent alors au couple de créer « un lieu pour les artistes ». Première fondation indépendante en France pour « les arts vivants », elle s’est imposée très vite comme un lieu de référence, porteur d’une histoire singulière fondée sur l’amitié avec les grandes figures de l’art moderne du XXe siècle. Fidèle à cet héritage, la Fondation continue d’explorer les formes vivantes de la création, en affirmant son engagement pour l’art moderne et contemporain.

L’extension de la Fondation Maeght

Entre novembre 2022 et mai 2024, la Fondation Maeght a pour la première fois de son histoire mené d’importants travaux d’extension, dans le respect du bâtiment initial de Josep Lluís Sert. Les quatre nouvelles salles de la Fondation Maeght ainsi augmentées ont été inaugurées en juin 2024 pour le soixantenaire de la Fondation. Inspiré par les grandes fondations américaines, le couple visionnaire Marguerite et Aimé Maeght, éditeurs et galeristes des artistes les plus importants du XXe siècle, imagine la première fondation dédiée à l’art moderne et contemporain en France. Inauguré en 1964 par André Malraux, ce lieu a été conçu par Josep Lluis Sert pour et avec les artistes. Par exemple, l’artiste Alberto Giacometti, dès la conception de la Fondation, a souhaité que ses œuvres soient installées ensemble dans la cour centrale qui porte son nom. Il a lui-même choisi l’emplacement de chacune des sculptures. En avance sur son temps, Josep Lluis Sert prend déjà en compte l’écologie (impluviums pour récupérer l’eau de pluie, orientation du bâtiment) et dialogue en parfaite harmonie avec le paysage et les œuvres créées spécialement par Georges Braque, Joan Miró, Pierre Tal Coat, Marc Chagall, Pol Bury, Diego Giacometti ou Raoul Ubac.

Aujourd’hui, la Fondation Maeght, classée « Architecture remarquable du XXe siècle », est l’un des joyaux du paysage culturel français. Avec plus de 150 000 visiteurs par an, la Fondation fait partie des phares de l’art moderne. Cependant, avec seulement 850 m2 de surface d’exposition intérieure, la Fondation ne pouvait accueillir à la fois une exposition temporaire et une partie significative de sa collection permanente, forte de plus de 13 000 œuvres. Pressentie par Aimé Maeght dès 1973, la nécessité d’avoir des espaces supplémentaires se faisait plus que jamais pressante.

La Fondation abrite aujourd’hui 13 000 œuvres (peintures, sculptures, dessins, œuvres graphiques, vitraux, installations et fontaine), dont deux chefs-d’œuvre classés Trésor national : « La Vie » de Chagall et « L’Été » de Miró. Aux noms légendaires Calder, Giacometti, Tal-Coat, Chillida, Riopelle, Léger, Klee, Hartung, Bazaine, s’ajoutent chaque année de nouvelles acquisitions. Chaque don est étudié par le conseil d’administration : « Nous ne pouvons pas aller dans toutes les directions, nous devons maintenir la cohérence dans la collection. Puis, si c’est pour que les œuvres restent en réserve, ce n’est pas le but. »

Le FAMM : Un musée qui met à l’honneur les femmes artistes

Un lieu de liberté ouvert à tous

La Fondation cultive un esprit d’accueil unique. Ouverte tous les jours, elle a été pionnière en offrant la gratuité aux enfants, d’abord jusqu’à 12 ans, puis jusqu’à 16 ans aujourd’hui : « on considère que c’est notre avenir », explique Isabelle Maeght. « Vous avez envie de passer deux heures dans le labyrinthe ? Vous avez envie de vous asseoir dans la cour de Giacometti, de lire, de dessiner, de déjeuner au restaurant ? À la Fondation Maeght, il y a une liberté absolue. Les visiteurs peuvent passer une journée entière à la Fondation dans une détente absolue », résume la directrice. Cette philosophie se concrétise par une offre complète : restaurant étoilé, librairie, bibliothèque de 45 000 ouvrages, jardins où résonnent les fontaines et le chant des cigales. L’invitation est claire : prenez votre temps, savourez chaque instant. Deux consignes seulement viennent rappeler le respect du lieu : ne pas toucher les œuvres et préserver les pelouses.

Soixante ans après sa création, la Fondation Maeght continue d’honorer l’esprit voulu par ses créateurs : « que la Fondation soit toujours la même, fidèle à elle-même, que le respect des œuvres soit infini et que nos visiteurs soient toujours heureux », énumère Isabelle Maeght quand on lui demande ce qui fait sa fierté. Dans les jardins, la mosaïque de Chagall « Les Amoureux », portrait des grands-parents, continue de regarder vers l’entrée, comme pour dire aux visiteurs : « Entrez, vous êtes chez vous ». Et comme l’avait dit Miró en expliquant pourquoi le cadran solaire est brisé : « Le temps s’arrête à la fondation. »

L’exposition Barbara Hepworth : Art & Life

Cette année, la Fondation Maeght présente jusqu’au 2 novembre une rétrospective exceptionnelle de l’artiste britannique Barbara Hepworth (1903-1975). L’exposition, conçue par Eleanor Clayton, retrace l’ensemble de son parcours, depuis ses premiers dessins figuratifs jusqu’à ses sculptures monumentales abstraites. Une façon de découvrir cette figure pionnière rare dans les collections européennes, qui avait offert à la Fondation en 1967 un important bronze : Figure (Walnut), présentée de manière permanente dans les jardins.

Informations pratiques :