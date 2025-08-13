L’AS Monaco officialise l’arrivée de LMDV Hospitality en tant que nouveau partenaire

La marque de luxe Twiga, qui appartient à LMDV Capital, sera présente sur les maillots d'entraînement du groupe professionnel de l'AS Monaco

Le club de l’AS Monaco et le groupe italien LMDV Hospitality ont officialisé leur nouvelle collaboration jusqu’en 2028.

Spécialisé dans l’exploitation d’établissements haut de gamme, LMDV Hospitality a été annoncé comme nouveau partenaire premium de l’AS Monaco ce mardi. Le club de la Principauté et le groupe présidé par Leonardo Maria Del Vecchio sont désormais liés pour les trois prochaines années, jusqu’en 2028.

Récemment acquise par LMDV Capital, la marque Twiga qui appartenait à Flavio Briatore, référence de l’hospitalité de luxe, figurera sur la tenue d’entraînement des joueurs du groupe professionnel. Elle sera également visible autour des terrains du Centre de Performance et dans les espaces VIP du Stade Louis-II.

Acqua Fiuggi, aussi de la partie

Acqua Fiuggi, qui appartient à LMDV Capital depuis 2024, sera également de l’aventure. Le logo de la marque historique d’eau minérale italienne premium sera présent sur le maillot des équipes amateurs de l’ASM, tandis que ses bouteilles seront, elles, disposées lors des conférences de presse du club ainsi que dans ses espaces hospitalités pendant les matchs à domicile.

L’AS Monaco et LMDV Hospitality Group, contrôlée par LMDV Capital et propriétaire de la marque Twiga, annoncent leur collaboration jusqu’en 2028 🤝— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 12, 2025

Thibaut Chatelard, Directeur Marketing & Revenus de l’AS Monaco : « Nous sommes heureux d’accueillir un partenaire tel que LMDV Hospitality dans la grande famille Rouge & Blanche. Comme l’AS Monaco, LMDV Hospitality met un point d’honneur à proposer à ses clients des expériences inégalables. C’est pourquoi nous sommes impatients de débuter notre collaboration et créer des synergies entre nos deux entités. »

Leonardo Maria Del Vecchio, Président de LMDV Capital : « Monaco est bien plus qu’un lieu — c’est notre maison. Avec Twiga et Vesta, nous apportons notre vision de l’hospitalité : énergie, élégance et qualité sans compromis. Plus que du sponsoring, s’associer à l’AS Monaco, c’est un engagement à long terme envers la Principauté et sa communauté. Nous sommes fiers de nous tenir aux côtés d’une icône sportive mondiale qui partage nos valeurs, notre ambition et notre conception de l’excellence. »