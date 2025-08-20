Le festival d’astronomie AstroValberg revient du 22 au 24 août

Du vendredi 22 au dimanche 24 août 2025, le Département des Alpes-Maritimes convie le public à la 6ème édition du Festival départemental AstroValberg © OTValberg

Après un franc succès l’an dernier, le festival AstroValberg est de retour pour une 6ème édition. Un programme riche, varié et gratuit offrira aux passionnés d’astronomie l’opportunité de redécouvrir les merveilles du ciel et permettra aux novices d’apprendre les fondamentaux de l’astronomie.

Valberg n’est pas qu’une station de ski. Cet été, le village devient le paradis des amoureux du ciel étoilé. Trois jours pour lever les yeux et découvrir l’univers. L’altitude et l’absence de pollution lumineuse font de Valberg un spot d’observation exceptionnel. Depuis 2019, le territoire décroche même le label « Réserve internationale de ciel étoilé ». Une reconnaissance mondiale que fête le festival cette année.

© OTValberg

Rencontre avec Olivier Las Vergnas

Cette sixième édition accueille un parrain de prestige : Olivier Las Vergnas. Cet astronome français animera la conférence : « Terre plate et super Lune : débusquez les infox ». De quoi démêler le vrai du faux dans notre époque de fake news. « Cette année, AstroValberg a la chance d’avoir pour parrain Olivier Las Vergnas, astronome et universitaire français. Petits et grands seront également sensibilisés durant ces trois jours à la préservation de l’environnement et du ciel étoilé. Le respect de notre belle nature, de la profondeur des océans à l’immensité de l’espace, dans le droit fil de la politique GREEN Deal du Département des Alpes- Maritimes ! », a déclaré Charles Ange Ginésy, président du conseil départemental des Alpes-Maritime.

© OTValberg

Au programme

Village Astro : ateliers créatifs (Agence élexir d’Amour, Le labo des étoiles, MHD Production, Mimo Brico, Environnement et découvertes), animations, jeux, stands

ateliers créatifs (Agence élexir d’Amour, Le labo des étoiles, MHD Production, Mimo Brico, Environnement et découvertes), animations, jeux, stands Expositions sur les thèmes de l’astronomie et de l’environnement

sur les thèmes de l’astronomie et de l’environnement Conférences : « Des terres du ciel aux planètes habitables » , « La Voie Lactée, des mythes antiques à la mission Gaïa » , « Les mystères des trous noirs » , « Des lions et des dragons dans le ciel » et « Terre plate et super Lune : débusquez les infox » animée par Olivier Las Vergnas, Parrain du Festival

« Des terres du ciel aux planètes habitables » , « La Voie Lactée, des mythes antiques à la mission Gaïa » , « Les mystères des trous noirs » , « Des lions et des dragons dans le ciel » et « Terre plate et super Lune : débusquez les infox » animée par Olivier Las Vergnas, Parrain du Festival Séances de planétarium

Activités détente en plein air, avec du yoga, de la réflexologie, de la méditation

en plein air, avec du yoga, de la réflexologie, de la méditation Concert de musiques traditionnelles, de Paris aux Balkans, par Michel Lethiec et Sabine Giordano (dans le cadre du centenaire de la mort de l’astronome Camille Flammarion)

de musiques traditionnelles, de Paris aux Balkans, par Michel Lethiec et Sabine Giordano (dans le cadre du centenaire de la mort de l’astronome Camille Flammarion) Exploration du système solaire avec la réalité virtuelle

du système solaire avec la réalité virtuelle Initiation à la photographie des paysages étoilés à l’appareil photo ou smartphone

à la photographie des paysages étoilés à l’appareil photo ou smartphone Randonnées nocturnes à thème

nocturnes à thème Lectures de la nuit sous la voute céleste

de la nuit sous la voute céleste Observation du ciel et des étoiles au télescope

© OTValberg

Il y en a pour tous les goûts. Les plus aventuriers rejoindront les randonnées nocturnes à thème. Les contemplatifs préféreront les séances d’observation au télescope. Les photographes s’initieront aux clichés de paysages étoilés avec leur smartphone. Cette année, l’événement rend hommage au centenaire de la mort de l’astronome Camille Flammarion. Les conférences couvrent de nombreux sujets : « Les mystères des trous noirs », « La Voie Lactée, des mythes antiques à la mission Gaïa », « Des terres du ciel aux planètes habitables »… Les nouvelles technologies s’invitent aussi avec l’exploration du système solaire en réalité virtuelle.

Science et bien-être au rendez-vous

AstroValberg mélange également les genres. Yoga sous les étoiles, méditation en plein air, réflexologie… Le festival propose une approche zen de l’astronomie. Le Parc du Mercantour anime des sorties spéciales sur la biodiversité nocturne. L’objectif est de sensibiliser à la pollution lumineuse qui perturbe la faune.

Les clubs d’astronomie, l’Observatoire de la Côte d’Azur, le Planétarium Valéri de Nice, ou encore la Société Astronomique de Cannes seront présents et animeront le village.

© OTValberg

Stéphane Mazevet : « C’est une vraie chance pour la région d’avoir un établissement comme l’Observatoire de la Côte d’Azur »

Informations pratiques