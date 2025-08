Noam Yaron défie à nouveau les flots méditerranéens : 180 km entre Calvi et Monaco

L’éco-aventurier Noam Yaron s’apprête à retenter l’impossible : relier Calvi à Monaco à la nage, un périple de 180 kilomètres au cœur du sanctuaire Pelagos.

Le nageur suisse de 27 ans planifie sa nouvelle tentative pour août 2025, après avoir dû abandonner son premier essai en août 2024 après 100 kilomètres et 48 heures d’effort continu. Les courants contraires et les conditions météorologiques défavorables avaient alors eu raison de sa détermination, forçant l’équipe à interrompre l’aventure.

Cette traversée exceptionnelle, durant cinq jours et cinq nuits, vise bien plus qu’un simple exploit sportif. À travers son défi, Noam Yaron entend sensibiliser le public aux dangers auxquels la mer Méditerranée est exposée, notamment la surpêche, la pollution plastique et l’acidification des eaux. La Méditerranée a perdu plus de la moitié de ses espèces marines au cours des deux dernières décennies, et seul 0,23% de son volume bénéficie d’une protection significative.

Le sanctuaire Pelagos au cœur de l’initiative

La traversée s’effectuera entièrement au sein du sanctuaire Pelagos, la plus vaste aire marine protégée de Méditerranée, une zone de 87 500 km² dédiée à la conservation des mammifères marins. Cette initiative bénéficie du soutien du Prince Albert II, qui suit personnellement le projet et a rencontré l’aventurier à plusieurs reprises.

Pour financer des projets de conservation, Noam Yaron propose au public d’acheter symboliquement des mètres cubes d’eau à 5 euros l’unité. Chaque contributeur devient ainsi co-détenteur de ce qui pourrait devenir le record du monde de la plus longue nage en combinaison et participe concrètement à la protection de la biodiversité méditerranéenne. Cette nouvelle tentative pourrait donc être reconnue par la World Open Water Swimming Federation comme l’une des premières nages en combinaison officiellement homologuées en eau libre.

Une préparation renforcée pour 2025

Fort de l’expérience de sa première tentative, l’athlète mise sur une meilleure préparation pour son nouvel essai. À la manière des dauphins, l’hypnose, qu’il pratique depuis plusieurs années, lui permettra de se reposer tout en nageant. Il s’appuiera également sur les prévisions météorologiques pour optimiser son itinéraire et éviter les contre-courants. Top départ le 9 août 2025 !