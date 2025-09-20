20e Festival International d’Orgue : quatre concerts vous attendent en octobre à Monaco

La Principauté célèbre la 20ème édition de son festival d’orgue du 4 au 18 octobre dans trois lieux emblématiques.

Une ouverture solennelle à la Cathédrale

Le festival débute le samedi 4 octobre à 20h30 à la Cathédrale avec un concert d’Olivier Vernet, organiste titulaire et directeur artistique de l’événement. Cette soirée d’ouverture s’inscrit dans les célébrations du triple jubilaire de saint Thomas d’Aquin, marquant sa naissance (1225), sa mort (1274) et sa canonisation (1323). Le public pourra découvrir les grandes œuvres de Johann Sebastian Bach tandis qu’une exposition des reliques du saint sera présentée en marge du concert.

Le vendredi 10 octobre à la Cathédrale

L’organiste américain Cameron Carpenter prendra place aux claviers pour célébrer cette édition anniversaire. Reconnu comme l’une des figures les plus marquantes de sa génération, cet artiste a transformé la perception contemporaine de l’orgue par ses transcriptions audacieuses et ses performances théâtrales dynamiques.

Le samedi 11 octobre au Sacré-Cœur

L’organiste Gunnar Idenstam et la violoniste Lisa Rydberg, déjà applaudis lors d’une précédente édition, proposeront un programme original mêlant le répertoire de Bach aux mélodies folkloriques scandinaves. Cette approche créative imagine ce qu’aurait pu donner la rencontre entre organistes allemands et violonistes traditionnels suédois à l’époque baroque.

Le samedi 18 octobre à l’église Saint-Charles

Le trio Pêr-Vari Kervarec, qui avait marqué les esprits lors du mariage princier de 2011, clôturera le festival le samedi 18 octobre à l’église Saint-Charles. Ces musiciens bretons évoqueront les anciens sites Grimaldi de leur région.

Tous les concerts débutent à 20h30 avec entrée libre dans la limite des places disponibles.

Plus d’informations sur festivalorguemonaco.com.