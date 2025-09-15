Chokolashow 2025 : quand le chocolat se transforme en art solidaire

La Principauté accueille la deuxième édition de cet événement unique qui allie création artistique, patrimoine gastronomique et engagement caritatif sous le haut patronage du Prince Albert II.

Monaco s’apprête à vivre un événement culturel d’un genre particulier avec le retour de Chokolashow du 13 au 14 octobre à l’Hôtel Méridien Beach Plaza. Cette manifestation, placée sous le haut patronage du Prince Albert II et soutenue par l’Ambassade d’Italie, propose un concept original : transformer des plaques de chocolat en œuvres d’art destinées à une vente aux enchères caritative.

Après la remise des supports de travail ce lundi 15 septembre chez Wannenes Art Contact, une exposition publique présentera les créations finalisées du 25 septembre au 10 octobre. Le grand public pourra ensuite découvrir le Chokolashow Village gratuitement les 13 et 14 octobre – animé par des dégustations, animations pour enfants et stands dédiés au chocolat et à l’art – avant la soirée de gala et la vente aux enchères du 14 octobre.

Un évènement caritatif

Cette initiative de l’Association Monaco International Hub, présidée par la journaliste Maria Bologna, vise à soutenir huit associations locales : Action Innocence, Fight Aids Monaco, la Fondation Flavien, Les Enfants de Frankie, l’Association de Bienfaisance Eugenio Benedetti Gaglio, la SPA de Monaco, Enfance et Cancer, et l’AVIP. L’intégralité des fonds récoltés lors de la vente aux enchères leur sera reversée.

Huit créateurs internationaux relèvent le défi

Après le succès de la première édition en mai 2024, en présence du Prince Albert II et de ses enfants, qui avait rassemblé huit étudiants du Pavillon Bosio et de l’Académie des Beaux-Arts de Sanremo autour du thème du Grand Prix historique, Chokolashow change de format. Valentina Trassy, lauréate de l’édition 2024, dispose d’un mois pour concevoir le trophée de l’édition 2025 © Benjamin Godart – Monaco Tribune Les oeuvres des artistes seront soumises au vote du public qui décidera du vainqueur © Benjamin Godart – Monaco Tribune Simona Sarboraria et Maria Bologna, à l’initiative de cet évènement via l’association Monaco International Hub © Benjamin Godart – Monaco Tribune

Cette deuxième édition mise sur des créateurs confirmés : Patrick Bibal, Toni Belfatto, Luca Bestetti, Monica Di Rocco, Ilham El Jadaoui, Patrizia A. Salles, Manou (Emanuela Vavassori) et Fabienne Henry. Cette sélection internationale dispose de dix jours pour transformer les plaques de cacao en œuvres inspirées du monde nautique.

L’organisation assure la continuité avec l’édition précédente : Valentine Trassy, lauréate 2024, créera le prix de cette édition, tandis que Marcos Marin concevra l’illustration du thème 2026, qui sera dévoilé lors de la soirée du 14 octobre.