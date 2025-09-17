Décès de Robert Redford : la Fondation Prince Albert II salue la mémoire d’un défenseur passionné des océans

Le Prince Albert II remet un prix d'honneur à Robert Redford en 2019 à l'occasion du 3e Gala de Monte-Carlo pour la protection des océans © Eric Mathon / Palais Princier

La légende du cinéma américain, décédée mardi à 89 ans, avait tissé des liens avec la Principauté autour de son engagement environnemental.

Robert Redford s’est éteint ce mardi 16 septembre 2025, laissant derrière lui un héritage artistique mais aussi environnemental qui avait trouvé un écho particulier à Monaco. L’acteur et réalisateur américain entretenait depuis plusieurs années une relation privilégiée avec le Prince Albert II, partageant avec le souverain une même passion pour la protection de la planète.

Cette complicité s’était concrétisée en 2019 lors du 3e Gala Monte-Carlo pour l’Océan Global, organisé par la Fondation Prince Albert II de Monaco. Le Prince avait alors remis à Robert Redford le Prix Spécial de la Fondation, récompensant son leadership environnemental. Une distinction qui plaçait l’acteur aux côtés d’autres personnalités engagées comme Leonardo DiCaprio et Orlando Bloom.

Un partenariat artistique et militant

L’engagement de Redford aux côtés de Monaco ne s’est pas arrêté là. En 2021, il avait participé au 15e anniversaire de la Fondation, événement marqué par la représentation exclusive de « The Way of the Rain – Hope for Earth », œuvre créée par son épouse Sibylle Szaggars Redford. Cette performance avait illustré la force de l’art au service de la cause environnementale.

© Eric Mathon / Palais Princier

Un héritage durable

« L’infatigable leadership du Prince dans la lutte pour la préservation et la protection de notre océan est un exemple que nous devons tous suivre », avait déclaré l’acteur lors de sa venue en Principauté en 2019. Ces mots résonnent aujourd’hui comme un témoignage de l’engagement mutuel entre deux personnalités – avec le Prince Albert II – qui ont consacré leur notoriété à la défense de l’environnement.

Robert Redford laisse derrière lui un héritage durable d’action environnementale qui continuera d’inspirer nos efforts collectifs

Dans son communiqué d’hommage, la Fondation Prince Albert II a salué la mémoire de celui « dont l’engagement de toute une vie pour la protection de la planète a inspiré des générations », ajoutant que « Robert Redford laisse derrière lui un héritage durable d’action environnementale qui continuera d’inspirer nos efforts collectifs ».