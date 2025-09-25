Découvrir Monaco
Monaco Tribune Répertoire - CélébritésCélébrités
Monaco Tribune Répertoire - CultureCulture
Monaco Tribune Répertoire - ÉvènementsÉvènements
Monaco Tribune Répertoire - Informations LocalesInformations Locales
Monaco Tribune Répertoire - Monaco Dans Le MondeMonaco Dans Le Monde
Monaco Tribune Répertoire - SortirSortir
Monaco Tribune Répertoire - Structures SportivesStructures Sportives
Monaco Tribune Répertoire - TourismeTourisme
Publicité »
Vidéos Podcasts
Logo de Monaco Tribune / Lien vers la page d'accueil
Brève

Du répit pour les automobilistes avec la suspension temporaire des travaux de Cap d’Ail

Par Benjamin Godart
Publié le 25 septembre 2025
1 minute de lecture
La circulation a été réduite à deux voies à la sortie de Monaco © Loïc Savaresse - Monaco Tribune
Par Benjamin Godart
- 25 septembre 2025
1 minute de lecture

Les milliers d’automobilistes empruntant quotidiennement la sortie de Monaco peuvent souffler : les travaux qui congestionnaient la moyenne corniche depuis trois semaines sont temporairement suspendus.

Depuis le 2 septembre, la construction de la résidence « Les Romarins » à Cap d’Ail avait réduit l’avenue Prince Rainier III à une seule voie sur 40 mètres, limitée à 30 km/h. Cette situation créait quotidiennement des embouteillages monstres, avec des temps de trajet pouvant atteindre 1h30 pour rejoindre Nice.

Mercredi matin, pour l’ouverture du Yacht Show le 24 septembre, les automobilistes ont eu l’agréable surprise de voir les deux voies de circulations libérées des équipements de chantier.

Une intervention gouvernementale rapide

Face à l’ampleur des perturbations, le Ministre d’État Christophe Mirmand avait en effet qualifié la situation d’« inimaginable » et s’était personnellement saisi du dossier en engageant des discussions avec le maire de Cap d’Ail, Xavier Beck et le bailleur Erilia pour trouver des solutions.

Construction d’un métro entre Nice, Monaco et Vintimille : ce qu’en pensent nos lecteurs

Cette suspension temporaire des travaux, fruit d’échange entre les différents acteurs, a été annoncée par le Gouvernement princier jusqu’au 5 octobre, inclus. Un arrêt qui arrive à point nommé tandis que le Monaco Yacht Show bat son plein jusqu’au 27 septembre et attire près de 30 000 visiteurs. Mais aussi pour le salon Luxe Pack qui se tient du 29 septembre au 1er octobre.

Pendant cette pause, les discussions se poursuivent pour adapter l’organisation du chantier et éviter de bloquer la circulation aux heures de pointe.