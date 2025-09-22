L’association MLD offre une fresque colorée aux enfants de l’hôpital Archet II

Une nouvelle fresque artistique vient habiller les murs du service d’oncohématologie pédiatrique de l’hôpital Archet II, apportant de la couleur et de la joie aux jeunes patients et à leurs familles.

L’association monégasque Monaco Liver Disorder (MLD) a travaillé avec l’hôpital niçois pour Septembre en Or, la campagne annuelle qui sensibilise aux cancers des enfants. Cette collaboration fait partie d’un projet plus large pour améliorer les services hospitaliers pour les enfants. L’artiste Anthony Alberti, aussi appelé Mr One Teas, a dirigé cette création artistique avec la participation des enfants hospitalisés et des équipes soignantes. Ensemble, ils ont transformé leur environnement quotidien.

© Monaco Liver Disorder

© Monaco Liver Disorder

Cette fresque colorée répond à un vrai besoin identifié par les équipes médicales : améliorer le cadre de vie des enfants qui font face à des maladies graves. L’art devient alors un outil qui aide au bien-être des patients et de leur famille. Carla Fadoul Shechter, qui a créé MLD, avait déjà expliqué combien il était important de rendre les espaces d’hôpital plus accueillants. Depuis 2011, l’association dirigée d’honneur par la Princesse Charlène travaille pour humaniser les services pour enfants.

Un projet qui touche toute la région

© Monaco Liver Disorder

L’hôpital Archet II soigne les maladies graves des enfants de toute la Côte d’Azur, Monaco inclus. Cette création artistique aide donc les familles de toute la région, en créant un espace de soins plus apaisant pour ces moments difficiles. L’association MLD, gérée uniquement par des bénévoles, continue ainsi sa mission d’améliorer les conditions d’hospitalisation. Son travail a déjà été reconnu avec l’obtention du prestigieux label IHAB pour le CHU de Nice.