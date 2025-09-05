Le célèbre restaurant Ciro’s de Deauville s’implante sur la Croisette

Après plus d'un siècle à régaler les amateurs de poissons et fruits de mer sur la Côte Atlantique, le Ciro's arrive sur la Côte d'Azur © Groupe Barrière

Ciro’s, une adresse incontournable de la jet set de Deauville, s’est installé sur la plage du Majestic à Cannes.

Après plus de cent années passées à séduire l’élite deauvillaise, l’établissement fondé en 1920, étend son influence vers la Côte d’Azur. Le Ciro’s a ouvert ses portes le 9 avril dernier. À Deauville, les recettes de ce restaurant de poissons ont conquis les grands noms du cinéma et de la mode : Jean Gabin, Catherine Deneuve, Françoise Sagan ou encore Yves Saint-Laurent.

Le Ciro’s se décrit comme « un lieu chic où l’on vient célébrer l’art de vivre à la française, les pieds dans le sable et les yeux sur l’horizon.» L’établissement est ouvert tous les jours de 12 heures à 16 heures et le soir de 19 heures à 22h30. L’adresse se situe sur la plage privée de l’Hôtel Barrière Le Majestic, face aux îles de Lérins.

© Groupe Barrière

Les incontournables de la mer

La carte fait la part belle aux produits de la mer et aux inspirations méditerranéennes. On retrouve les incontournables de la plage comme le lobster roll ou la salade Caesar. La cuisine est dirigée par Gabriella Stocker, qui a travaillé dans plusieurs établissements étoilés à Madrid et Londres. Nicolas Maugard, chef pâtissier du Majestic, signe les desserts.

Au menu figurent quelques spécialités : bouillabaisse, gambas grillées, linguine au homard, crudos et poissons entiers servis à table. Côté desserts, on retrouve l’omelette norvégienne aux framboises, une tropézienne à la vanille de Madagascar, un millefeuille praliné ou encore le traditionnel bucket de madeleines.

© Groupe Barrière

Le Ciro’s Cannes propose à ses clients de profiter d’une ambiance avec musique live du jeudi au samedi et adapte certains plats pour les régimes particuliers comme les végétariens ou les végans. La réservation est vivement recommandée.