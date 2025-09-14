5 pépites littéraires dénichées au 14ᵉ Salon du livre de Monaco

Le salon international du livre de Monaco s’est tenu début septembre au Grimaldi Forum avec plus de 150 auteurs présents. La rédaction y était et vous livre ses conseils de lecture !

Cet événement propose un programme riche en rencontres avec des auteurs locaux et internationaux. Le week-end du 6 et 7 septembre, les visiteurs ont pu découvrir une grande diversité d’œuvres, de la bande dessinée historique aux essais. Pour vous plonger le nez dans les bouquins, et oublier le blues de la rentrée, voici une sélection de cinq ouvrages à vous procurer qui ont marqué cette édition.

Monaco : L’épopée des Grimaldi

Monaco : L’épopée des Grimaldi se présente comme une bande dessinée historique qui retrace plusieurs siècles d’histoire à travers le prisme de l’une des dynasties régnantes les plus anciennes d’Europe.

© Monaco Tribune

L’ouvrage, publié chez Glénat, utilise comme fil conducteur la rencontre entre Grace Kelly et le Prince Rainier III en mai 1955, cette star hollywoodienne au sommet de sa gloire qui abandonnera sa carrière pour devenir princesse de Monaco. Mais au-delà de cette histoire d’amour moderne, l’album plonge dans les racines profondes de la Principauté, évoquant tour à tour sainte Dévote, patronne des Grimaldi, l’émergence de la dynastie issue des luttes génoises, la prise mythique de Monaco par François la Malice, ou encore les batailles incessantes pour préserver l’indépendance face aux grandes puissances européennes. Cette bande dessinée plonge le lecteur dans les coulisses du Rocher, des origines médiévales jusqu’à l’époque contemporaine, et mêle avec brio les destins personnels aux grands moments qui ont façonné la Principauté. Cette bande dessinée de 64v pages est sortie le 25 juin 2025. La postface est écrite par Stéphane Bern.

La femme alchimiste de Natalija Vincic

Cet ouvrage de Natalija Vincic propose une autofiction profondément introspective qui suit l’odyssée moderne d’une femme en quête de sens et de transformation. À travers le parcours de Mary, mère célibataire, peintre et chercheuse spirituelle, l’auteure entraîne le lecteur dans un voyage géographique et intérieur qui traverse l’Europe, de l’ex-Yougoslavie jusqu’à la Côte d’Azur, en passant par la Grèce et la Suède.

© Monaco Tribune

Cette errance n’est pas seulement physique, mais devient une véritable quête alchimique, où l’héroïne doit choisir entre combattre les forces extérieures qui s’opposent à elle ou plonger dans ses propres conflits intérieurs pour les transmuer. Le récit mêle avec subtilité réalisme contemporain et dimension spirituelle et explore comment l’art, l’amour et l’introspection peuvent devenir des outils de métamorphose personnelle.

La fin de Babel de Jean-Dominique Séval

Jean-Dominique Séval propose une réflexion prospective audacieuse qui bouscule nos représentations de l’avenir numérique. Loin des discours technophiles habituels, cet essai de 142 pages avance un paradoxe saisissant : la révolution numérique, dopée à l’intelligence artificielle et aux mondes virtuels, nous ramènerait en réalité vers des structures sociales archaïques plutôt que vers un futur inédit.

© Monaco Tribune

L’auteur annonce ainsi le retour du travail à la tâche, de l’exposition permanente de nos vies privées sur la place publique, du recyclage généralisé et surtout la renaissance d’une civilisation orale qui rendrait caduques les barrières linguistiques qui nous séparent depuis Babel. Cette vision interroge nos certitudes sur le progrès et questionne des acquis que nous pensions définitifs : le salariat, la mobilité choisie, l’intimité, ou encore la domination de l’écrit. Enrichi d’une préface de Blaise Mao d’Usbek & Rica et d’un entretien avec le paléoanthropologue Pascal Picq, ce livre se veut un outil de compréhension des mutations contemporaines et invite chaque citoyen à se positionner en connaissance de cause face à un avenir qui se dessine déjà aujourd’hui.

Femmes Niçoises de Simonetta Tombaccini

Cet ouvrage de Simonetta Tombaccini, publié par l’Academia Nissarda, constitue une plongée historique dans l’univers féminin niçois, de l’Ancien Régime à la Belle Époque. Cette historienne spécialisée dans l’histoire sociale, diplômée des universités de Florence, Nancy et Nice, nous propose avec ce volume de 464 pages richement illustré (100 reproductions en quadrichromie) un portrait des femmes qui ont façonné l’identité de Nice à travers les siècles.

© Monaco Tribune

Loin de se contenter d’une approche misérabiliste, l’ouvrage révèle la complexité du statut féminin dans la cité méditerranéenne. Si ces femmes subissaient les contraintes d’une société patriarcale et les violences de leur époque, elles n’en demeuraient pas moins des actrices de leur destin, luttant avec détermination pour leur émancipation. De la paysanne à la bourgeoise, de l’ouvrière à l’intellectuelle, Simonetta Tombaccini fait revivre ces destins individuels et collectifs qui, selon ses propres mots, rendent Nice incomplète sans elles, « pareille à un toit sans oiseaux, à un orchestre sans violons ».

À ceux qui viennent de Morgane Ganault

À ceux qui viennent est le premier ouvrage de Morgane Ganault. Publié aux éditions Les Enfants Rouges dans la collection Isturiale, ce récit de 126 pages en noir et blanc nous emmène dans la vallée des Merveilles, au cœur du parc du Mercantour, territoire sauvage et préservé où se déploie une réflexion profonde sur notre rapport à la nature.

© Monaco Tribune

Le protagoniste est un écrivain parisien ayant malencontreusement acquis une réputation de climatosceptique. Il se retrouve contraint d’accepter une résidence d’écriture pour rédiger un livre sur l’effondrement de la biodiversité à la demande pressante de son éditeur. Il découvre la complexité d’un territoire où cohabitent traditions pastorales ancestrales, enjeux écologiques contemporains et multiples façons d’appréhender la relation entre l’homme et son environnement.

Loin des clichés de carte postale ou des discours convenus sur l’écologie, Morgane Ganault compose avec finesse une mosaïque de récits entrecroisés, tissée par les rencontres de son protagoniste avec les habitants authentiques de cette vallée qui lui livrent, au fil de ses errances, leurs histoires intimes de montagne, leurs savoirs traditionnels et leur vision du monde. Enrichi par les précieux conseils scientifiques et les lectures de Marie Dugeay, médiatrice pastorale qui a accompagné cet ouvrage. Ce livre interroge avec profondeur notre époque troublée et révéle comment l’écoute de l’autre et la découverte de territoires préservés peuvent transformer notre vision du monde et nous réconcilier avec une nature trop souvent idéalisée ou diabolisée.