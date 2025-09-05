Monaco accueille son tournoi de pétanque traditionnel ce week-end

Le Challenge Prince Héréditaire Jacques revient avec 180 équipes en compétition les 6 et 7 septembre.

Le Club Bouliste Monégasque organise ce week-end sa grande compétition de pétanque. Après deux années en format doublette, le tournoi retrouve sa formule originale en triplettes, comme lors de sa dernière édition en 2022. L’événement se déroule dans deux lieux emblématiques de la Principauté. Les premiers tours auront lieu sous le chapiteau de Fontvieille, tandis que les phases finales se disputeront au boulodrome Rainier III, situé au cinquième étage avec vue sur la Méditerranée et le Stade Louis II.

Les meilleurs joueurs de pétanque réunis lors du Challenge Prince Héréditaire Jacques

© International triplette à pétanque de Monaco – Challenge Prince Héréditaire Jacques 2025

Plusieurs champions français ont confirmé leur participation malgré un calendrier chargé. Jean-Michel Puccinelli, triple vainqueur de la Marseillaise, sera présent aux côtés des vice-champions de France Elie Benmergui, Noël Doerr et Joselito Brun du Cercle des Bras d’or. Les joueurs de Nice Elie Winterstein et Jean-Christophe Gimenez, récents vainqueurs de la Grande Finale Passion Pétanque Française, feront équipe avec Fabio Zeni, vice-champion de France tête-à-tête 2024. La jeunesse sera représentée par Dawson Herlemann, champion de France juniors déjà titré chez les adultes, qui évoluera avec Philippe Roux et Patrice Gregori.

L’AS Monaco Basket annonce l’ouverture de sa billetterie

Informations pratiques

La compétition se joue par poules avec une dotation de 15 000 euros. Les paiements débutent à partir des seizièmes de finale. Les inscriptions, désormais closes, se sont effectuées via le site du Comité des Alpes-Maritimes. Un forfait parking est proposé à 9 euros par jour pour les participants. Cette compétition masculine précède le Challenge Princesse Gabriella, tournoi féminin programmé les 13 et 14 septembre.