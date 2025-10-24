Disparition du Zinc à la Condamine : la Mairie de Monaco explique sa décision face à la mobilisation citoyenne

La pétition initiée par les gérants du Zinc totalise aujourd'hui plus de 1500 signatures © Benjamin Godart - Monaco Tribune

Face à une pétition réunissant désormais plus de 1 500 signatures contre la fermeture du bar, la Mairie de Monaco détaille les raisons de cette décision controversée dans le cadre de la restructuration du Marché de la Condamine.

Le Conseil Communal a réagi ce jeudi 23 octobre à la mobilisation citoyenne qui agite les réseaux sociaux depuis début octobre. Certains des lecteurs de Monaco Tribune avait d’ailleurs montré leur attachement au bar Le Zinc, lieu emblématique du Marché de la Condamine.

Dans un communiqué détaillé, la municipalité explique que les exploitants du Zinc ont été reçus à plusieurs reprises depuis février 2025 par le maire Georges Marsan et ses services. Il leur avait été demandé de proposer un nouveau concept plus en adéquation avec l’esprit du futur marché, condition sine qua non de leur maintien dans la Halle rénovée.

Faute de projet présenté dans les délais impartis permettant aux services communaux de l’inclure dans le projet global, « un dédommagement a été proposé aux exploitants », précise la Mairie dans le communiqué, tout en indiquant qu’ils pourront postuler aux appels à candidatures qui seront lancés en 2026.

Un marché qui se veut toujours populaire

Marjorie Crovetto, adjointe déléguée au Commerce l’assure : plusieurs établissements proposeront des boissons en complément de leur activité dans la future halle. « Le marché rénové a été pensé pour accueillir la population dans les meilleures conditions, tout en gardant son âme et en développant encore son attractivité », rappelle-t-elle.

La deuxième adjointe insiste sur le fait que le projet n’a « aucunement pour objectif de créer un lieu luxueux ou inabordable, ni bien entendu un restaurant géant », mais vise plutôt « un lieu de rencontre ouvert à tous, en plaçant au centre la convivialité et l’authenticité qui caractérisent aujourd’hui ce lieu emblématique ».

Un projet global en cours de finalisation

Dans le communiqué, la Mairie de Monaco a enfin souhaité rassurer les habitués sur les premiers visuels partagés de la nouvelle halle. « Ils constituent des premières ébauches architecturales. Celles-ci seront précisées et détaillées en début d’année prochaine, elles mettront en relief l’emplacement des activités, le mobilier, ainsi que les espaces de convivialité créés en concertation avec les commerçants ».

Les travaux débuteront en janvier 2026 avec une installation temporaire sur la Place d’Armes, pour une inauguration prévue début 2027 après 13 mois de chantier.