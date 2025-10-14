Le Duc et la Duchesse d’Edimbourg en visite à Monaco auprès du Couple Princier

Une rencontre royale surprise s’est déroulée lundi au Rocher, révélant les liens durables entre Monaco et la Couronne britannique.

Le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont reçu lundi le Duc d’Edimbourg, Edward – qui a pris le titre de son père Philippe à la mort de la Reine Elizabeth II en 2023 – et son épouse Sophie au Palais Princier. La visite du frère cadet du Roi Charles III n’avait fait l’objet d’aucune annonce préalable, témoignant du caractère privé de ces retrouvailles.

© Frédéric Nebinger / Palais princier

Des liens historiques entre les deux familles

La photographie, prise devant l’escalier d’honneur, révèle l’atmosphère décontractée de l’entrevue. Le Duc d’Édimbourg est apparu en tenue informelle, arborant un blazer et des baskets tandis que le Souverain monégasque avait opté pour un costume classique. La Princesse Charlène portait un ensemble Alexander McQueen, marque appréciée de la famille royale britannique.

Les couples se connaissent depuis de nombreuses années. Le Prince Edward et la Duchesse d’Édimbourg avaient notamment assisté au mariage princier en juillet 2011. Une visite informelle qui s’inscrit dans la continuité des relations diplomatiques privilégiées qu’entretiennent la Principauté et le Royaume-Uni.